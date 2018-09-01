Первоклашки в Германии: традиции и новшества

Как проходит первый учебный день первоклассника или первоклассницы в Германии? Подробности - в фотогалерее DW.
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