Первоклашки в Германии: традиции и новшества

Самая необычная школа Германии

Конкурс

Хундертвассер разработал проект без гонорара - в такой восторг он пришел от идей, представленных на конкурс, устроенный в Виттенберге перед плановым ремонтом. Учителя предложили тогда школьникам пофантазировать, какой они хотели бы видеть свою школу в будущем. Далее последовала череда случайностей, в результате которых рисунки попали в Вену в его архитектурное бюро.