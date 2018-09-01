 Первоклашки в Германии: традиции и новшества | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.09.2018

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Культура и стиль жизни

Первоклашки в Германии: традиции и новшества

Как проходит первый учебный день первоклассника или первоклассницы в Германии? Подробности - в фотогалерее DW.

  • Школьный кулек

    Первый день в немецкой школе

    Школьный кулек

    В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

  • Школьные ранцы

    Первый день в немецкой школе

    Ранцы на любой вкус

    Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

  • Ланч-бокс с завтраком

    Первый день в немецкой школе

    Ланч-бокс с завтраком

    Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

  • Первый урок

    Первый день в немецкой школе

    Первый урок

    Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

  • Учителя танцуют на празднике для первоклассников

    Первый день в немецкой школе

    Наставники

    Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

  • Фотография на память

    Первый день в немецкой школе

    На память

    Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.

    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


  • Школьный кулек

    Первый день в немецкой школе

    Школьный кулек

    В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

  • Школьные ранцы

    Первый день в немецкой школе

    Ранцы на любой вкус

    Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

  • Ланч-бокс с завтраком

    Первый день в немецкой школе

    Ланч-бокс с завтраком

    Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

  • Первый урок

    Первый день в немецкой школе

    Первый урок

    Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

  • Учителя танцуют на празднике для первоклассников

    Первый день в немецкой школе

    Наставники

    Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

  • Фотография на память

    Первый день в немецкой школе

    На память

    Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.

    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


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  • Фото: DW / Максим Нелюбин

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    Гармония с природой была важнейшим тезисом его творческой философии. Зеленые крыши, заросшие травой балконы, в специальных нишах - деревья-квартиросъемщики, как он сам их называл. Фасады домов Хундертвассера смотрят на нас глазами-окнами. Кажется, что эти здания словно выросли из земли.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Конкурс

    Хундертвассер разработал проект без гонорара - в такой восторг он пришел от идей, представленных на конкурс, устроенный в Виттенберге перед плановым ремонтом. Учителя предложили тогда школьникам пофантазировать, какой они хотели бы видеть свою школу в будущем. Далее последовала череда случайностей, в результате которых рисунки попали в Вену в его архитектурное бюро.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Шанс

    Перспектива появления в Виттенберге здания, связанного с именем этого знаменитого художника, понравилась не только учителям, школьникам и местным жителям, но и властям города, а также федеральной земли Саксония-Анхальт.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Финансирование

    Ремонт с полным изменением облика и характера всего здания по стоимости, конечно, превышал стандартные государственные сметы на модернизацию учебных заведений, поэтому финансирование осуществлялось из разных источников, включая частные пожертвования. Общая сумма составила 9,5 миллиона марок (4,85 миллиона евро).

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Где бьется, там живется

    За реализацию проекта, разработанного Хундертвассером, отвечали местные архитекторы. Сам он в Виттенберге ни разу не был. Особую сложность для строителей представляли необычные комбинации материалов на фасадах, не говоря уже о непременном атрибуте в зданиях Хундертвассера - битой керамической плитке.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Параллели

    Такие мозаики охотно использовал еще один всемирно известный архитектор - каталонец Антонио Гауди, скончавшийся за два с половиной года до рождения Хундертвассера. В их творчестве можно найти и другие параллели.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Вход разрешен

    Сплошного забора здесь нет. Каждый может зайти на территорию школы, чтобы самостоятельно осмотреть детали этого здания. Кроме того, в часы работы информационного центра здесь проводятся экскурсии по ее внутренним помещениям.

  • default

    Самая необычная школа Германии

    Дополнительная информация

    Более подробную информацию о школе Хундертвассера в Виттенберге, а также о его биографии и творчестве можно узнать в рубрике ОКНО В ГЕРМАНИЮ.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Опрос: Родители в среднем платят 60 евро за "школьный кулек"

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