 Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2018

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Мир

Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии

Ранее ступени ракеты-носителя компании Space X возвращались либо на космодром на мысе Канаверал во Флориде, либо на специально сконструированную баржу в Тихом океане.

Запуск Falcon 9 в мае 2018 года

Запуск Falcon 9 в мае 2018 года

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX впервые вернулась на космодром в Калифорнии. Об этом основанная Илоном Маском компания сообщает в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 8 октября.

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Falcon 9 была запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии накануне вечером (05.21 утра 8 октября по Москве), чтобы вывести на расчетную орбиту аргентинский спутник SAOCOM-1A, предназначенный для радиолокационного наблюдения за Землей.

Ранее ступени ракет Space X возвращались либо на космодром на мысе Канаверал во Флориде, либо на специально сконструированную баржу в Тихом океане. Теперь компания Маска впервые в своей истории вернула ступень сохраненной при спуске на западное побережье США. Путем оптимизации возвращения и повторного использования летавших ступеней SpaceX намерена снизить себестоимость пусков для коммерческих и государственных, в том числе оборонных заказчиков.

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