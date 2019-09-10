Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко: о российских тюрьмах без эмоций

Желающих попасть на первую пресс-конференцию Олега Сенцова и Александра Кольченко, которых недавно освободили из российских тюрем путем обмена, было так много, что правозащитной организации, которая взялась помочь недавним политзаключенным Кремля с организацией пресс-конференции, пришлось засекретить место ее проведения. Только после предварительной проверки данных, журналист получал подтверждение аккредитации и адрес, где проводилась пресс-конференция. "Извините, но журналистов аккредитовалось столько, что нам пришлось оперативно искать большое помещение", - извинялась председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук перед началом пресс-конференции, которая проводилась в большом зале Украинского дома. Там собралось более двухсот представителей СМИ из разных стран мира. Многие вели прямую трансляцию. Все ожидали сенсационных заявлений и громких разоблачений.

Вернется ли в Крым?

На сцену вышли Олег Сенцов и Александр Кольченко. Было заметно, что они волнуются и несколько стесняются. Сенцов говорил тихо, но уверенно. Чувствовалось, что за пять лет заключения у него было время на осмысление своей жизни и процессов, которые в ней происходили и происходят. Кольченко был несколько растерянным и признался, что это вообще первая в его жизни пресс-конференция. Олег Сенцов сразу предупредил, что не любит публичности, поэтому специально вышел для общения со СМИ сейчас, чтобы откровенно ответить на все вопросы, так как в дальнейшем намерен избегать общения с медиа. Поэтому он попросил журналистов не стесняться задавать вопросы.

И журналисты не стеснялись. Бывших "узников Кремля" расспрашивали обо всем: начиная с того, ели ли они уже борщ после освобождения и заканчивая тем, что думают о реализации минских договоренностей и "формуле Штайнмайера". О политике оба бывших политзаключенных ответили, что после пяти лет информационной изоляции у них еще не сформировалась отношение ни к одному из политических процессов, которые происходят в Украине и мире. "Что касается моей возможной политической жизни, то для меня самого вопрос пока остается открытым", - сказал режиссер, добавив, что политики с ним пока не связывались, за что он им бесконечно благодарен. При этом добавил, что чувствует определенную ответственность перед своим народом, перед своей страной и поэтому намерен делать все, что в его силах, для своей страны. "Что касается Крыма, то вернусь туда только на танках... Но не нужно воспринимать мои слова буквально", - предупредил Сенцов.

Надо уметь прощать

На вопрос о том, как он относится к Геннадию Афанасьеву, который под давлением сотрудников ФСБ дал показания против Олега Сенцова, назвав его лидером "диверсионно-террористической группы, которая планировала теракты в Крыму", а позже отказался от этих показаний, Сенцов ответил: "Коллекционирование обид - это развлечение слабых. Если хочешь быть сильным, надо уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид... у каждого своя судьба".

Некоторых журналистов интересовали детали их задержания в 2014 году. На это Олег Сенцов ответил, что у него была возможность уехать из Крыма, когда спецслужбы России начали его искать, но он остался, поскольку хотел помочь другим активистам, которые выступали против аннексии полуострова. По словам Сенцова, у него дома провели обыски, но ничего не нашли, кроме "дочки в пижаме с книгой" и сфабриковали его дело, каждый день придумывая новые эпизоды. По словам кинорежиссера, никто на тот момент не понимал серьезности ситуации, в том числе и Александр Кольченко, который пренебрег правилами безопасности, также не выехал из Крыма и был арестован. "Никто не понимал, что все это серьезно. Всех арестовывали. Он спрятался на несколько дней, потом думал, что все закончилось, шел с пивом возле здания ФСБ и его арестовали. Для профессионального "революционера" это просто провал", - пошутил Сенцов . По словам самого Кольченко, он не считал, что представляет для спецслужб серьезного интереса, но оказалось иначе.

Олег Сенцов и Александр Кольченко на заседании суда в Ростове-на-Дону, июль 2015 г.

Киселев по воскресеньям и вывезенный дневник

О своем пребывании в российских тюрьмах они вспоминают без эмоций. Кольченко говорит, что его несколько раз в тюрьмах пытались "склонить к сотрудничеству". А Сенцов рассказал, что его соблазняли уменьшением срока и за две недели до президентских выборов в Украине в 2014 году предлагали скосить срок, если он даст "обличительные показания на кого-то из Киева". "Приходит следователь и говорит мне: "Ты в любом случае сядешь, но можешь облегчить свою участь - дать показания на кого-то в Киеве. Вот есть Кличко... Кого еще знаешь, кто был на Майдане, давай на любого. Хочешь на Кличко, хочешь на кого-то другого", - вспоминает Сенцов.

По словам кинорежиссера, все эти пять лет в разных тюрьмах он пытался заниматься спортом и много работать. "Я привез из России с собой две сумки. Это 22 килограмма макулатуры. Это письма. Я не выбросил ни одного письма, они мне дороги. А также тетради, 15 штук. Все они исписаны. Скоро пойдет в работу сценарий, с начала года я передал две книги. Вот одна, "Маркетер", издается 22 сентября, и затем сборник рассказов", - рассказал украинский кинорежиссер и писатель. По его словам, он 145 дней вел дневник и, возможно, в следующем году он будет издан. "Дневник я вывез оттуда. Это прокол оперативников, так что спасибо, ребята", - радуется Сенцов, отмечая, что специально писал неразборчивым почерком, чтобы невозможно было прочитать постороннему человеку.

Также он рассказал, что за пять лет заключения ему чудом удалось посмотреть четыре интересных фильма, которые по ночам транслировались по российскому телевидению. Один из них, который больше всего его поразил, фильм "Племя" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого. "Я по выходным смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало: цирка нет, театра нет, а тут все показывают. Это все очень весело. Понятно, что верить хоть одному его слову невозможно. Извращенное немного удовольствие, но вы поймите, других развлечений в тюрьме мало ", - признался Сенцов.

О Путине и России

Журналисты не слишком интересовались отношением бывших узников Кремля к российскому президенту Владимиру Путину, однако они все время возвращались к этой теме. "Путин Крым не отдаст. Ему проще отдать Кремль, чем отдать Крым. Смена режима в Российской Федерации -неизбежна. Я надеюсь, я увижу это событие", - заявил Олег Сенцов. В свою очередь Александр Кольченко отметил, что возвращение Крыма возможно лишь при условии, что в России будет свергнут режим нынешнего президента. По убеждению Сенцова, рано или поздно режим Путина рухнет либо путем революции, либо путем замены его преемником, либо уже после его смерти. "Изменение режима Путина неизбежно, ведь он не вечен. Драконы тоже умирают. Это произойдет рано или поздно и надеюсь, что это увижу" - мечтает бывший политзаключенный.

Акция в Москве в поддержку Олега Сенцова, июнь 2018 г.

И Сенцов и Кольченко обещают делать все, что в их силах, чтобы вызволить заключенных украинцев, удерживаемых в России и в Донбассе. "Кроме наших пленных, в России есть также люди, россияне, которые борются за себя, за свою свободную Россию, за нашу Украину, которые наши настоящие братья. Это тоже узники Кремля", - уверен Олег Сенцов. Он пообещал женщине из Москвы, которая вместе с другими россиянами во время его заключения выходила акцию протеста "FreeSentsov", а сейчас приехала в Киев на пресс-конференцию, чтобы с ним встретиться лично, что будет бороться за освобождение российских активистов, которых удерживает режим Путина, в том числе Константина Котова.

Пресс-конференция длилась более двух часов. После ее окончания Сенцов и Кольченко отказались давать автографы или с кем-либо фотографироваться, сели в автомобиль с охраной и уехали. Александр Кольченко в государственную больницу "Феофания", где он проходит лечение и временно живет. Олег Сенцов - к своим родным, которые на несколько дней приехали его навестить в Киев. Украинские власти пообещали предоставить бывшим политзаключенным Кремля жилье в Киеве, поскольку возвращаться в Крым теперь им нельзя.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Премия и резолюция от Европарламента Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Жюри Венецианского фестиваля В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Акты поддержки от мэра Парижа В июльской акции за освобождение украинского режиссера приняла участие и мэр Парижа Анна Идальго. Тогда участники мероприятия разместили на здании мэрии города баннер с фотографией Сенцова. А в сентябре Идальго сообщила, что он стал почетным гражданином французской столицы. "Это символический акт. Акт надежды", - написала мэр Парижа в Twitter.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Призыв ОБСЕ к Лаврову В июне 2018 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (на фото) направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание его под стражей является необоснованным", - писал Дезир.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018 Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Проект при участии Джонни Деппа В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова "Олег, живи!" Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Французские деятели искусства В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Эстафетная голодовка в Париже Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Лауреаты Пулитцера и Букера Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак. Автор: Илья Коваль

