Первая личная встреча Путина и Зеленского состоится в Париже

Саммит в "нормандском формате" (Украина, РФ, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", указали в Елисейском дворце.

Зеленский побеседовал с Макроном

В офисе президента Украины - администрации Зеленского - уточнили, что украинский лидер коснулся предстоящей встречи в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее, 11 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по телефону также обсуждала с Путиным обстановку на востоке Украины.

До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

Смотрите также:

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Переговоры за закрытыми дверями Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Встреча контактной группы В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Война нервов Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине В ожидании результатов На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Разногласия между Россией и Украиной После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Сепаратисты отказались подписывать соглашение Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Стороны пришли к согласию В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои. Автор: Ирина Шпаковская

