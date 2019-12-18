Первая леди Германии напомнила о свободе выражения мнений

Супруга президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) напомнила о свободе выражения мнений в Германии. "В нашей стране можно высказывать все, что не подпадает под Уголовный кодекс", - заявила первая леди Германии в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 19 декабря.

Однако нужно понимать, что у людей могут быть разные точки зрения, добавила Бюденбендер. Свобода выражения мнений и споры из-за разных взглядов являются неотъемлемыми элементами демократии, отметила она.

При этом супруга президента ФРГ обеспокоена ростом ненависти и злорадства в интернете, в том числе оскорблениями в адрес женщин. "Вербальное насилие может быть первым шагом на пути к подлинному", - подчеркнула первая леди.

Эльке Бюденбендер с 2000 года занимает пост судьи по административным делам. Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ в марте 2017 года. Тогда же его супруга решила взять паузу в карьере.

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