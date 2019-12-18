 Первая леди Германии напомнила о свободе выражения мнений | Новости из Германии о Германии | DW | 19.12.2019

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Германия

Первая леди Германии напомнила о свободе выражения мнений

В Германии можно высказывать все, что не противоречит Уголовному кодексу, заявила Эльке Бюденбендер. Свобода выражения мнений и споры из-за разных взглядов - неотъемлемые элементы демократии, подчеркнула она.

Первая леди Германии Эльке Бюденбендер во дворце Бельвю

Первая леди Германии Эльке Бюденбендер

Супруга президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) напомнила о свободе выражения мнений в Германии. "В нашей стране можно высказывать все, что не подпадает под Уголовный кодекс", - заявила первая леди Германии в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 19 декабря.

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Однако нужно понимать, что у людей могут быть разные точки зрения, добавила Бюденбендер. Свобода выражения мнений и споры из-за разных взглядов являются неотъемлемыми элементами демократии, отметила она.

При этом супруга президента ФРГ обеспокоена ростом ненависти и злорадства в интернете, в том числе оскорблениями в адрес женщин. "Вербальное насилие может быть первым шагом на пути к подлинному", - подчеркнула первая леди.

Эльке Бюденбендер с 2000 года занимает пост судьи по административным делам. Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ в марте 2017 года. Тогда же его супруга решила взять паузу в карьере.

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    Демократия в арабских странах - это, по мнению египтянина Гомаа Фарахата, лишь экстравагантные декорации. В реальности же там установлены диктатуры, которыми управляют родственные кланы или сильный госаппарат. Религиозный фанатизм, по его мнению, является одной из главных причин того, что у демократии нет шансов. Но, как показало вторжение США в Ирак, насильно установить демократию невозможно.

  • Карикатура Олега Смаля. Президент Янукович держит руки над прической Юлии Тимошенко.

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    Кто окажется на Украине на вершине власти, а кто в тюрьме, решается путем тайных махинаций. В Европе Юлию Тимошенко считают жертвой политических репрессий. В России убеждены, что ее посадили за подписание невыгодных контрактов на поставку газа. Во время таких споров демократия остается не у дел, считает киевский карикатурист Олег Смаль: "Правительство уже даже не произносит слова демократия".

    Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина


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