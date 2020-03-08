Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото)

Галле • "Карл Лагерфельд. Фотография. Ретроспектива" ("Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive"), - выставка под таким названием открылась в начале марта в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт. По данным организаторов, она является первой в мире ретроспективной экспозицией фотографических работ знаменитого немецкого модельера после смерти Карла Лагерфельда в феврале 2019 года.
Автопортреты "короля моды" Карла Лагерфельда перед входом в музей
"Король моды" Карл Лагерфельд: дизайнер и фотограф
На выставке в Художественном музее Морицбург (Kunstmuseum Moritzburg), которая продлится до 23 августа 2020 года, выставлено, в общей сложности, около четырехсот фотографий из разных периодов творчества "короля моды", которые были отобраны для этого проекта еще при жизни Лагерфельда с его личным участием.
В общей сложности в экспозиции представлено около 400 фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом в разные периоды творчества
Карл Лагерфельд: от портретов до абстракций
Помимо фотографий, сделанных для ведущих модных журналов и рекламных кампаний, в экспозиции также представлены портреты, автопортреты, абстрактные произведения, фотографии ландшафтов и архитектуры, а также работы, посвященные творчеству писателей, поэтов, художников, режиссеров и фотографов - в частности, Овидия, Оскара Уайльда, Лионеля Фейнингера, Эдварда Хоппера, Фрица Ланге и Эдварда Стайхена.
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Король моды Карл Лагерфельд
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Король моды Карл Лагерфельд
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Король моды Карл Лагерфельд
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Король моды Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.
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Король моды Карл Лагерфельд
С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.
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Король моды Карл Лагерфельд
Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.
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Король моды Карл Лагерфельд
В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".
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Король моды Карл Лагерфельд
Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.
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Король моды Карл Лагерфельд
22 января Карл Лагерфельд впервые пропустил показ в Париже, на котором Chanel представил свою весенне-летнюю коллекцию. В этот день он почувствовал усталость, сообщили представители модного дома. Это происшествие стало первым сигналом для серьезного беспокойства о состоянии здоровья кутюрье.
Автор: Дарья Брянцева