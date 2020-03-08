Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото)

Галле • "Карл Лагерфельд. Фотография. Ретроспектива" ("Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive"), - выставка под таким названием открылась в начале марта в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт. По данным организаторов, она является первой в мире ретроспективной экспозицией фотографических работ знаменитого немецкого модельера после смерти Карла Лагерфельда в феврале 2019 года.

Автопортреты "короля моды" Карла Лагерфельда перед входом в музей

"Король моды" Карл Лагерфельд: дизайнер и фотограф

На выставке в Художественном музее Морицбург (Kunstmuseum Moritzburg), которая продлится до 23 августа 2020 года, выставлено, в общей сложности, около четырехсот фотографий из разных периодов творчества "короля моды", которые были отобраны для этого проекта еще при жизни Лагерфельда с его личным участием.

В общей сложности в экспозиции представлено около 400 фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом в разные периоды творчества

Карл Лагерфельд: от портретов до абстракций

Помимо фотографий, сделанных для ведущих модных журналов и рекламных кампаний, в экспозиции также представлены портреты, автопортреты, абстрактные произведения, фотографии ландшафтов и архитектуры, а также работы, посвященные творчеству писателей, поэтов, художников, режиссеров и фотографов - в частности, Овидия, Оскара Уайльда, Лионеля Фейнингера, Эдварда Хоппера, Фрица Ланге и Эдварда Стайхена.

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