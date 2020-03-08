 Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото) | Кадр дня | DW | 09.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото)

Работы для выставки в городе Галле были отобраны еще при жизни знаменитого немецкого модельера, фотографа и издателя.

Выставка Лагерфельда проходит в Художественном музее Морицбург (Галле)

Выставка Лагерфельда проходит в Художественном музее Морицбург (Галле)

Галле • "Карл Лагерфельд. Фотография. Ретроспектива" ("Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive"), - выставка под таким названием открылась в начале марта в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт. По данным организаторов, она является первой в мире ретроспективной экспозицией фотографических работ знаменитого немецкого модельера после смерти Карла Лагерфельда в феврале 2019 года.

Автопортреты короля моды Карла Лагерфельда перед входом в музей

Автопортреты "короля моды" Карла Лагерфельда перед входом в музей

"Король моды" Карл Лагерфельд: дизайнер и фотограф

На выставке в Художественном музее Морицбург (Kunstmuseum Moritzburg), которая продлится до 23 августа 2020 года, выставлено, в общей сложности, около четырехсот фотографий из разных периодов творчества "короля моды", которые были отобраны для этого проекта еще при жизни Лагерфельда с его личным участием.

В общей сложности в экспозиции представлено около 400 фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом в разные периоды творчества

В общей сложности в экспозиции представлено около 400 фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом в разные периоды творчества

Карл Лагерфельд: от портретов до абстракций

Помимо фотографий, сделанных для ведущих модных журналов и рекламных кампаний, в экспозиции также представлены портреты, автопортреты, абстрактные произведения, фотографии ландшафтов и архитектуры, а также работы, посвященные творчеству писателей, поэтов, художников, режиссеров и фотографов - в частности, Овидия, Оскара Уайльда, Лионеля Фейнингера, Эдварда Хоппера, Фрица Ланге и Эдварда Стайхена.

Смотрите также: 

  • Карл Лагерфельд со своими моделями

    Король моды Карл Лагерфельд

    О смерти знаменитого немецкого модельера и креативного директора дома Chanel стало известно 19 февраля. Карл Лагерфельд скончался в Париже в возрасте 85 лет. Что оставил после себя король моды?

  • Карл Лагерфельд,1984 год

    Король моды Карл Лагерфельд

    Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте - около 30 лет назад.

  • Желтое пальто от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.

  • Лагерфельд для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    В середине 1960-х Карл Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха. Молодой дизайнер буквально совершил революцию на меховом поприще: изделия стали намного легче по весу, обрели совершенно новые формы и цвета.

  • Эскизы моделей для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    Лагерфельд не боялся перекрашивать и резать мех, соединять куски снова, создавая причудливые силуэты. Он же придумал знаменитый теперь на весь мир логотип Fendi - из двух латинских букв F. На фото - эскизы моделей для Fendi.

  • Платья от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется "Рахманинов" - в честь русского композитора.

  • Мода лейбла Karl Lagerfeld

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.

  • Лагерфельд для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.

  • Модели, созданные для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    Именно Лагерфельд придумал "выносить сор из избы" в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото - модели, созданные для Chanel в последние годы.

  • Сумки от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!

  • Платье от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.

  • Карл Лагерфельд

    Король моды Карл Лагерфельд

    С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

  • Модели Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

  • Костюмы от Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".

  • Кошка Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.

  • Показ мод Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    22 января Карл Лагерфельд впервые пропустил показ в Париже, на котором Chanel представил свою весенне-летнюю коллекцию. В этот день он почувствовал усталость, сообщили представители модного дома. Это происшествие стало первым сигналом для серьезного беспокойства о состоянии здоровья кутюрье.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Лагерфельд как феномен: масштабная ретроспектива кутюрье в Бонне

В хронологической последовательности экспозиция в Боннском выставочном зале прослеживает развитие дизайнерских методов кутюрье на примере моделей одежды из его коллекций. (27.03.2015)  

Звездный кутюрье: Вселенная Карла Лагерфельда в Эссене

Этот звездный немецкий модельер - человек универсальных талантов, и все их он с успехом реализует. Маэстро Карл Лагерфельд не выносит бездействия. (18.03.2014)  

Фотограф, который открыл супермоделей

Умер известный немецкий фотограф Петер Линдберг. Он изменил стандарты фэшн-фотографии. У него всегда свой особенный взгляд на звезд. (04.09.2019)  

Модный приговор: стыдно ли носить сандалии с носками?

Мода непредсказуема. Еще недавно носить сандалии и босоножки с носками было просто неприлично. Теперь же это стало трендом. Впрочем, немцам не привыкать: они всегда так ходили. (12.08.2019)  

На стиле: можно ли одеваться лучше начальника?

Немецкий стилист Катарина Штарлай рассуждает над этим щекотливым вопросом. (17.05.2019)  

Секреты стиля: пять модных заблуждений

Женщина, которая не носит каблуки, не может быть элегантной. Черный стройнит. Вещи, которые пролежали год, можно выбросить. Это так? Стилист из Германии Катарина Штарлай развеивает мифы. (08.05.2019)  

Секреты стиля от немецкого модельера: Когда лучше отказаться от черного

Черный цвет - дороги нет, уверена Катарина Штарлай, стилист и модельер из Германии. Почему в некоторых ситуациях он может только навредить? (26.04.2019)  

Король моды Карл Лагерфельд

Легендарный немецкий кутюрье и креативный директор дома Chanel скончался в возрасте 85 лет.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Модная революция на Кубе  

Кошка Карла Лагерфельда - звезда экрана  

"Модный приговор" от Карла Лагерфельда  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера