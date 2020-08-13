Скалолазание, езда на горных велосипедах по пересеченной местности, лыжный кросс, - спорт под открытым небом пользуется неослабевающей популярностью. И это понятно: заниматься на природе куда увлекательнее и полезнее для здоровья, чем в зале. Между тем, для окружающей среды тренировки и соревнования на свежем воздухе нередко оборачиваются стрессом. Как сделать так, чтобы массовый спорт не доставлял страданий природе? Чтобы найти оптимальный ответ на этот вопрос, в Байройтском университете около года назад была создана кафедра экологии спорта (Professur für Sportökologie) - первое и пока практически единственное подразделение такого рода в Германии.

Мануэль Штайнбауэр

Возглавляет ее 37-летний ученый, профессор Мануэль Штайнбауэр (Manuel Steinbauer), сам выпускник Байройтского университета. Ранее он занимался исследованиями в области геоэкологии - комплексной науки на стыке экологии и географии, задача которой заключается в описании, объяснении и прогнозе неблагоприятных изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью людей. А какие направления включает экология спорта? На этот и другие вопросы ученый ответил в беседе с DW.

С пользой для себя - без вреда для природы

Когда на сайте Байройтского университета было объявлено о предстоящем открытии кафедры экологии спорта, некоторые решили, что в публикации сделана опечатка и что на самом деле речь идет об экономике в спорте - уж слишком непривычное название "экология спорта". Но ошибки не было. В баварском вузе действительно создана первая в Германии кафедра экологии спорта. Подразделение с несколько похожей направленностью есть только в Высшей школе физкультуры и спорта в Кельне. Но что подтолкнуло к созданию такой кафедры?

Нелегальные велотрассы наносят большой вред природе

Как отмечает Мануэль Штайнбауэр, спорт под открытым небом и окружающая среда находятся в тесной взаимосвязи друг с другом - и часто не в пользу природы. По его словам, спортивные тренировки и соревнования на свежем воздухе нередко нарушают целостность экосистем и оказывают негативное влияние на окружающую среду.

"С одной стороны, для того чтобы занятия спортом доставляли больше удовольствия и были действительно полезны для здоровья, проводить их нужно в условиях чистой окружающей среды. С другой стороны, под натиском спорта природа не должна разрушаться и истощаться. Вопрос взаимосвязи здоровья, спорта и окружающей среды приобретает все большее общественное, экономическое, политическое значение. Так что открытие в нашем университете кафедры экологии спорта и появление возможности проводить исследования в столь интересной сфере - для нас большая радость", - признается ученый.

Не факультет, а междисциплинарная программа

Экология спорта - это не отдельный факультет, а междисциплинарная программа. Байройтский университет с давних пор руководствуется стратегией разработки новых междисциплинарных образовательных программ, предусматривающих взаимосвязь и взаимодействие традиционных учебных дисциплин в целях координации их содержания, взаимной интеграции и вооружения студентов универсальными знаниями.

Здание Байройтского университета

"Такая стратегия уже стала своего рода фирменным знаком нашего вуза. Междисциплинарных специалистов у нас готовят на факультете геоэкологии, факультете философии и экономики, факультете экономики в спорте. В этом смысле Байройтский университет идет в ногу со временем, ведь междисциплинарные специальности - тренд будущего", - говорит Мануэль Штайнбауэр.

Экологические концепции для регулирования туризма

Научные сотрудники кафедры проводят исследования на предмет того, как те или иные виды спорта - например, автоспорт, дайвинг, лыжный спорт, велоспорт или альпинизм - сказываются на экологии, а затем разрабатывают рекомендации для спортивных объединений и природоохранных организаций. К примеру, скалолазанием они рекомендуют заниматься в специальных залах-скалодромах, а не в горах.

Уголок во Франконской Швейцарии

"Наши специалисты также разрабатывают экологические концепции, позволяющие регулировать туризм - подобно той, что вот уже на протяжении 20 лет успешно реализуется во Франконской Швейцарии - потрясающей красоты регионе в Баварии, знаменитом своими "столбовыми" скалами и громадными валунами и популярном среди любителей пеших походов и скалолазов со всего света", - рассказывает профессор.

Туристы представляют серьезную угрозу баварскому заповеднику, где произрастают редкие растения, а на скалах гнездятся сапсаны и филины. Поэтому Франконскую Швейцарию разделили на три зоны. Первая для туристов закрыта. Во второй восхождение на скалы запрещено только в тот период, когда птицы высиживают яйца и ухаживают за вылупившимися птенцами. Запрет снимается после того, как подросшее пернатое потомство покидает родительские гнезда. А третья зона открыта полностью.

Что может сделать для экологии спорта каждый из нас

А какой вклад в обеспечение экологической безопасности спорта может внести каждый из нас? Здесь все элементарно, говорит Мануэль Штайнбауэр: просто следить за тем, чтобы во время спортивных занятий не наносить вреда природе.

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Но самое главное - занимайтесь спортом в том месте, где вы живете, а не отправляйтесь для этого в дальние края, используя для передвижения загрязняющие окружающую среду транспортные средства, призывает ученый и приводит пример: "Скажем, вам захотелось на дайвинг-тур в Египет. Как вы будете добираться туда? Понятное дело, полетите на самолете, а в аэропорт поедете на такси. По прибытии на место назначения, возможно, возьмете в аренду автомобиль. Вы только подумайте, какая мощная инфраструктура необходима для такого отдыха!"

Туристическая индустрия выигрывает, если мы часто ездим в отпуск, и делает все для того, чтобы поток путешественников не сокращался - в том числе, и тех, кто предпочитает активный отдых. А ведь избыточный туризм, рост числа авиакомпаний-лоукостеров, увеличение количества автомобилей на дорогах, морские круизы на гигантских лайнерах - серьезная проблема для природы, предостерегает Мануэль Штайнбауэр.

Широкие возможности на рынке труда

Изначально Мануэль Штайнбауэр - специалист по биогеографии, а среди сотрудников возглавляемой им кафедры - ученые-экологи, ландшафтные экологи, палеобиологи. По словам профессора, двери кафедры экологии спорта открыты для самых разных специалистов. Главное условие - владение темой экологии спорта и научной методикой.

"А еще в нашей деятельности мы уделяем большое внимание анализу данных, предоставляемых специальными приложениями, считываемых с фитнес-браслетов и датчиков для животных, получаемых с космических спутников и из соцсетей. И нам очень нужны специалисты, которые могут систематизировать эти сведения, оценивать их и обобщать", - добавляет рофессор.

По его словам, в сфере экологии спорта и впредь будут создаваться новые рабочие места. "У специалистов в области экологии спорта большие шансы - прежде всего, в таких сферах, как спортивный туризм, охрана природы, журналистика. Но также они могут работать в проектных организациях, государственных ведомствах, крупных компаниях. В любом случае, у них очень широкие возможности на рынке труда", - подчеркивает немецкий ученый, завкафедрой экологии спорта Байройтского университета, профессор Мануэль Штайнбауэр.

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