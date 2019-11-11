 Первая встреча Путина и Зеленского в ″нормандском формате″ состоится 9 декабря | Новости из Германии о Европе | DW | 15.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Первая встреча Путина и Зеленского в "нормандском формате" состоится 9 декабря

В Париже 9 декабря состоится саммит в "нормандском формате". Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", указали в Елисейском дворце.

Париж

Париж

Саммит в "нормандском формате" (Украина, РФ, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Контекст

Что такое "формула Штайнмайера", почему на ней настаивает Россия, чего опасается Украина и как "формулу" оценивают эксперты из стран "нормандской четверки" - разбиралась DW. (20.09.2019)

В интервью DW президент Украины рассказал про следующие шаги Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, контакт с жителями неподконтрольных территорий и свои ожидания от Запада. (05.07.2019)

В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", указали в Елисейском дворце.

Зеленский побеседовал с Макроном

В офисе президента Украины - администрации Зеленского - уточнили, что украинский лидер коснулся предстоящей встречи в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее, 11 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по телефону также обсуждала с Путиным обстановку на востоке Украины.

До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

Смотрите также:

  • Путин, Олланд, Порошенко и Меркель позируют для фотографов в ходе саммита по урегулированию украинского кризиса в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Смотреть видео 03:36

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир

Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир  

Эксклюзив DW: Зеленский заговорил по-русски - президент хочет закончить войну дипломатическим путем  

Победа Зеленского: что об этом думают на Западе. DW Новости  

Также по теме

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy

Меркель и Путин обсудили будущую "нормандскую" встречу 11.11.2019

Канцлер ФРГ позвонила президенту России, чтобы обсудить обстановку на востоке Украины и встречу в "нормандском формате". С момента их прошлого разговора прошло менее месяца.

Kasachstan Präsident Nursultan Nasarbajew verkündet Rücktritt

Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане 12.11.2019

Экс-президент Казахстана полагает, что личная встреча двух лидеров позволит урегулировать конфликт на востоке Украины. По словам Назарбаева, согласие Зеленского на такую встречу уже получено.

Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert

Меркель и Путин обсудили встречу в "нормандском формате" 19.10.2019

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину. Главным образом, речь шла о будущем саммите в "нормандском формате", а кроме него о Сирии, Ливии и переговорах с Украиной по газу.

Реклама

Самые читаемые

Новые улики против России в деле о сбитом MH17: что о них нужно знать  

Шенгенская виза: как быть со страной первого въезда  

В Германии с 2021 года отменят "взнос солидарности" с восточными землями  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно