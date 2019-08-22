 Пентагон сообщил об отставании от РФ в области гиперзвукового оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2019

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Мир

Пентагон сообщил об отставании от РФ в области гиперзвукового оружия

По словам Марка Эспера, фокус Минобороны США может быть смещен в сторону соперничества в военной сфере с Москвой и Пекином.

Марк Эспер

Марк Эспер

Фокус Пентагона может быть смещен в сторону соперничества в военной сфере с Москвой и Пекином, несмотря на рост числа угроз на Ближнем Востоке. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу, 7 декабря, выступая на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана (The Reagan National Defense Forum) в городе Сими-Вэлли (штат Калифорния).

Эспер, занявший пост главы Пентагона в июле, назвал Россию и КНР "сегодняшними ревизионистскими державами", настаивающими на пересмотре статус-кво в мировой политике. Так, по его мнению, Москва и Пекин регулярно используют возможность применить свое право вето, чтобы заблокировать принятие решений менее влиятельными государствами.

О гиперзвуковом оружии

Американский министр также напомнил, что оборонное ведомство США вкладывает все возможные средства в разработку гиперзвукового оружия в условиях, когда Вашингтону приходится догонять Москву в этой сфере.

Контекст

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"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда у нас было явное преимущество, сейчас мы играем в догонялки", - подчеркнул Эспер. "Министерство вкладывает каждый доллар... который мы физически можем использовать, чтобы обеспечить нам конкурентное преимущество в области гиперзвукового оружия", - пояснил министр. Он выразил озабоченность, что РФ также разрабатывает и современные типы стратегических вооружений.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Эспер подчеркнул, что США должны иметь в регионе достаточно сил, чтобы убедиться, что они не будут втянуты в вооруженное противостояние с Ираном.

Испытания на авиабазе Эдвардс

Как передавал в июне американский журнал Defense News со ссылкой на ВВС США, Пентагон провел на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для несения гиперзвукового оружия.

Ранее в беседе с журналисткой Fox News Channel глава Пентагона обсуждал ситуацию со взрывом на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области 8 августа. "Очевидно, что они (русские. - Ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - подчеркивал он в августе.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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