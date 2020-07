Пентагон рассматривает меры против России из-за возможной сделки с талибами

В Минобороны США рассматривают меры против России, которые могут быть предприняты, если информация о том, что Москва платила талибам за убитых американских солдат в Афганистане подтвердится. "Мы выясним, правда ли это. И если это правда, мы примем меры", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли во время слушаний в комитете Конгресса США в четверг, 9 июля. О каких именно мерах может идти речь, он говорить не стал.

Милли подчеркнул, что Вашингтон в течение многих лет знал о поддержке Москвой афганских групп, выступающих против правительства в Кабуле. При этом он довольно сдержанно прокомментировал сообщения американских СМИ о возможной плате за головы американских солдат. "У нас нет конкретных доказательств, нет разведывательных данных, которые дали бы нам направление поиска", - цитирует Милли агентство AFP. Принимавший участие в слушаниях в Конгрессе министр обороны США Марк Эспер также заявил, что ни одна американская разведслужбадо сих пор не смогла проверить эти данные.

Буря не утихает

Газета The New York Times 26 июня опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных собеседников утверждала, что Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США. Сумма и другие условия в материале не назывались. Вместе с тем в этой публикации, а затем и в других СМИ отмечалось, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года. МИД России назвал статью "фейком", а "Талибан" выступил с опровержением содержащихся в ней сведений. Вслед за The New York Times о возможном сговоре России с талибами сообщили The Washington Post и The Wall Street Journal.

30 июня The New York Times, ссылаясь на три неназванных источника в спецслужбах, рассказала о крупных переводах денег, которые, как допускает издание, могут быть связаны с этой сделкой. Речь идет о перехваченных данных переводов с одного из банковских счетов, контролируемых российской военной разведкой, на счет, связанный с талибами.

Смотрите также:

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Пожиная войну Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Удар судьбы Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь без рук У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Не игрушка 6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь после войны Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Наркозависимые дети 90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская полиция Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Две трети неграмотного населения 35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Обязательный предмет Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская педагогика Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бурка и Барби Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Месть за Усаму Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Культ тела Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бешеные псы Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Безумие за решеткой Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Миссия фотографа Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает. Автор: Юлия Вишневецкая