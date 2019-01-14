 Пентагон продлил охрану армией границы с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Пентагон продлил охрану армией границы с Мексикой

Контингент военнослужащих, помогающих обеспечивать безопасность на границе с Мексикой, останется там до конца сентября. Сейчас в регионе находятся около 2350 военных и 2200 гвардейцев.

Американские военные и пограничники на границе с Мексикой (фото из архива)

Американские военные и пограничники на границе с Мексикой (фото из архива)

Минобороны США продлило срок участия американских войск в охране границы с Мексикой до 30 сентября текущего года. Об этом в понедельник, 14 января, сообщается на сайте Пентагона.

Соответствующий запрос в Минобороны поступил ранее от министерства внутренней безопасности, говорится в сообщении. В настоящее время на юго-западной границе США размещено около 2350 американских военнослужащих, оказывающих поддержку пограничникам и сотрудникам таможенной службы.

Контекст

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона. (10.01.2019)

И демократы, и республиканцы представляют итоги промежуточных выборов в США как свой успех. Но кому они больше на руку, и как повлияют на соотношение сил? Ответы DW на самые важные вопросы. (07.11.2018)

Здесь же дислоцированы еще порядка 2200 военных из Национальной гвардии США, уточняет агентство AFP. Весь этот контингент был отправлен на границу с Мексикой президентом Дональдом Трампом в октябре 2018 года.

Самый долгий "шатдаун" из-за споров о стене

Трамп называет ситуацию с нелегальной иммиграцией на юге страны "гуманитарным кризисом". Он требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд.

Из-за этого Конгресс США не смог утвердить проект бюджета, и с 22 декабря прошлого года работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. Это самый долгий в истории страны "шатдаун": 14 января стало уже 24-м днем частичной блокировки работы госорганов США.

Смотрите также:

  • Строительство заграждения на границе между США и Мексикой

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Смотреть видео 03:11
Now live
03:11 мин

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение Пентагона

Аудио- и видеофайлы по теме

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой  

Новогодний фестиваль "Синий филин" с Путиным, Трампом, Меркель и другими! - "Заповедник", выпуск 55  

Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой  

Также по теме

Karikatur Donald Trump hat sein Treffen mit Oppositionschefs des Repräsentantenhauses und des Senats abgebrochen

Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой 10.01.2019

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

USA, Texas, McAllen: Präsident Trump spricht mit Grenzpatrouillen während des Besuchs der US-Mexiko-Grenze

Трамп воздержался от объявления в США режима чрезвычайного положения 12.01.2019

Президент США неоднократно грозил ввести чрезвычайное положение для финансирования постройки стены на границе с Мексикой. Из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете ряд учреждений не работают уже более 20 дней.

USA Shutdown l Präsident Donald Trump wirbt in Texas für die Mauer

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой (11.01.2018) 11.01.2019

Дональд Трамп хочет возвести стену с Мексикой любой ценой. Очередной ход президента в схватке с демократами - он отправился на границу, в городок Макаллен, где в который раз пригрозил объявить чрезвычайное положение в стране, если средства на его проект не найдутся.

Реклама

Самые читаемые

Юлия Тимошенко высказалась за изменение конституции Украины  

The Insider узнал о зарубежных пожертвованиях для "Единой России"  

Леонид Волков: В Германии мы были бы очень близки к ХДС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно