 Пентагон прекратил информировать Анкару об операциях коалиции против ИГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Пентагон прекратил информировать Анкару об операциях коалиции против ИГ

Минобороны США опасается, что Турция может использовать данные коалиции по борьбе с боевиками ИГ для собственной операции против курдов в Сирии, пишет Spiegel Online.

Самолеты США после удара по позициям ИГ в Сирии

Самолеты США после удара по позициям ИГ (фото из архива)

США прекратили информировать Анкару об операциях международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Причиной тому стала военная операция Турции в Сирии, сообщает немецкое издание Spiegel Online, в среду, 16 октября. По его информации, Пентагон еще 9 октября распорядился не предоставлять Анкаре разведданные и информацию об операциях коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. В этот день турецкая армия нанесла первые авиаудары по позициям курдских формирований на севере Сирии.

Минобороны США опасается, что Анкара может использовать информацию для планирования собственной операции против курдов. Собеседники издания в военных кругах называют решение Пентагона "пощечиной" турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Контекст

Турция начала военную операцию на севере Сирии. Там находятся лагеря, охраняемые курдами, где содержатся сторонники ИГ, которые могут воспользоваться ситуацией. В чем опасность для Европы? (10.10.2019)

Турецкая операция в Сирии позволит Эрдогану нейтрализовать ряд опасностей для режима. Однако, вероятнее всего, она не достигнет всех планируемых целей, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман. (14.10.2019)

Обмен информацией между участниками коалиции является ключевым элементом ее деятельности, отмечает Spiegel Online. Речь идет о данных, ежедневно поступающих с самолетов, спутников и беспилотных аппаратов. В международную коалицию входит свыше 50 государств, но не все их них участвуют в операциях против боевиков ИГ.

Операция "Источник мира" в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Демонстрация противников Башара Асада

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    От "весны" до войны

    В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

  • представитель отряда курдов в Кобане

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Стороны конфликта

    После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

  • боевики Исламского государства

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    "Халифат" террористов

    В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

  • Триумфальная арка в Пальмире до уничтожения

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Культурное наследие как цель террористов

    Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

  • девочка в лагере для беженцев в Греции

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Миграционный кризис

    По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

  • Самолеты коалиции против ИГ

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Международная коалиция против ИГ

    В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.

  • Мухаммед бен Сальман объявляет о создании коалиции против ИГ

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Исламская антитеррористическая коалиция

    В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

  • Кадры авиаударов российских ВКС

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Участие России

    С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

  • переговоры по Сирии в Женеве

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Мирные переговоры

    14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

  • После химатаки в Хан-Шейхуне

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Применение химического оружия

    Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

  • На межсирийских переговорах в Астане, январь 2017 года

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Договоренность о зонах безопасности

    С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

  • Боец Сил демократической Сирии после освобождения Ракки

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Год радикальных перемен в Сирии

    2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

  • Вид на Ракку

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Разгром ИГ, но еще не окончательная победа

    В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.

  • Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    "Тройка" в Сочи

    В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.

  • Ребенку, подвергшемуся химатаке, оказывают помощь

    Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Новое применение химоружия в Думе

    По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:24

Наступление Анкары на сирийских курдов

Контекст

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

Спустя 8 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, перспективы его урегулирования туманны. Самые важные факты о войне в Сирии - в галерее DW. (24.11.2017)  

Ссылки в интернете

Материал Der Spiegel

Аудио- и видеофайлы по теме

Наступление Анкары на сирийских курдов  

Как бизнесмен из Касселя ездил к сыну-боевику ИГ в Сирию - "Европа в фокусе"  

Один день на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт"  

Также по теме

Syrien: US Soldaten

США отводят войска с севера Сирии 13.10.2019

По словам главы Пентагона Марка Эспера, солдаты США оказались в северной Сирии "пойманы" между силами курдов и Турции. В сложившейся ситуации он обвинил турецкого лидера Эрдогана.

Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden

США могут стать посредником в турецко-курдском конфликте 11.10.2019

По словам президента Трампа, у США есть только три опции: отправить в Сирию тысячи солдат, задавить Турцию с помощью санкций или стать посредником в конфликте между Анкарой и сирийскими курдами.

Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden

Дамаск отказывается от переговоров с курдами 11.10.2019

Правительство Сирии считает силы самообороны сирийских курдов (YPG) "предателями" и "заложниками иностранных сил".

Реклама

Самые читаемые

Прокатиться на электросамокате и не налететь на штраф: правила и советы  

Суд в ФРГ признал изъятие продуктов из мусора кражей  

Российским журналистам угрожают после статей о ЧВК  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно