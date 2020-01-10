Пентагон и Минобороны РФ обвинили друг друга в инциденте в Аравийском море

Пресс-служба 5-го флота США обвинила неназванный российский военный корабль в "агрессивном сближении" с американским эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 10 января.

Как следует из текста документа, инцидент произошел накануне. USS Farragut дал пять коротких предупредительных сигналов, "сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал у российского корабля изменить курс в соответствии с международными правилами мореплавания". Российский корабль вначале не прислушался к требованиям, но в конечном итоге ушел правее, увеличив дистанцию между судами. По данным американской компании CNN, в критический момент расстояние между участниками инцидента не превышало 55 метров.

Пресс-служба также выложила в своем Twitter видео, снятое с борта американского эсминца, на котором видно, как российский корабль стремительно приближается к USS Farragut.

Правило помехи справа

В тот же день пресс-служба Минобороны РФ, в свою очередь, обвинила в инциденте американский эсминец, который, по мнению ведомства, пересек курс российского корабля. В заявлении российские военные ссылаются на Конвенцию о международных правилах предупреждении столкновении судов в море от 1972 года. Пункт 15 этого документа гласит, что в случае угрозы столкновения на пересекающихся курсах "судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу". Поскольку американское судно находилось слева от двигающегося впереди российского военного корабля, именно оно допустило "грубое нарушение международных правил мореплавания", считают российские военные.

Инциденты с опасными сближениями российских и американских военных судов и самолетов в последнее время происходят довольно часто.

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