 Пентагон и Минобороны РФ обвинили друг друга в инциденте в Аравийском море | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Пентагон и Минобороны РФ обвинили друг друга в инциденте в Аравийском море

Пресс-служба 5-го флота США заявила об агрессивном сближении российского военного корабля с американским эсминцем. В Минобороны РФ отверли обвинения, пояснив, что это американцы нарушили правило "помехи справа".

Российское военное судно пересекает курс американского эсминца в Аравийском море

Российское военное судно пересекает курс американского эсминца в Аравийском море

Пресс-служба 5-го флота США обвинила неназванный российский военный корабль в "агрессивном сближении" с американским эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 10 января.

Как следует из текста документа, инцидент произошел накануне. USS Farragut дал пять коротких предупредительных сигналов, "сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал у российского корабля изменить курс в соответствии с международными правилами мореплавания". Российский корабль вначале не прислушался к требованиям, но в конечном итоге ушел правее, увеличив дистанцию между судами. По данным американской компании CNN, в критический момент расстояние между участниками инцидента не превышало 55 метров.

Пресс-служба также выложила в своем Twitter видео, снятое с борта американского эсминца, на котором видно, как российский корабль стремительно приближается к USS Farragut.

Правило помехи справа

Контекст

После инцидента со сбитым сирийским истребителем Москва заявила, что выходит из меморандума об обеспечении безопасности полетов. (19.06.2017)

Российский истребитель в международном воздушном пространстве чуть не столкнулся с самолетом США. Он пролетел на расстоянии три метра, инцидент произошел над Черным морем. (12.06.2015)

В тот же день пресс-служба Минобороны РФ, в свою очередь, обвинила в инциденте американский эсминец, который, по мнению ведомства, пересек курс российского корабля. В заявлении российские военные ссылаются на Конвенцию о международных правилах предупреждении столкновении судов в море от 1972 года. Пункт 15 этого документа гласит, что в случае угрозы столкновения на пересекающихся курсах "судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу". Поскольку американское судно находилось слева от двигающегося впереди российского военного корабля, именно оно допустило "грубое нарушение международных правил мореплавания", считают российские военные.

Инциденты с опасными сближениями российских и американских военных судов и самолетов в последнее время происходят довольно часто.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:01

США vs КНДР: американская флотилия движется в сторону Кореи

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление пресс-службы 5-го флота ВМФ США

Аудио- и видеофайлы по теме

США vs КНДР: американская флотилия движется в сторону Кореи  

НАТО на Крещатике: с чем приехал в Киев глава Пентагона - DW Новости  

Танки Пентагона в Европе: Россия намерена ответить  

Реклама

Самые читаемые

В Сети появилось видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру  

Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха  

"Русская мафия" в ФРГ: как выходцы из СССР доминируют в преступном мире  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно