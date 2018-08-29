 Пенсия почти в ползарплаты немцам гарантирована до 2025 года | Германия | DW | 29.08.2018

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Германия

Пенсия почти в ползарплаты немцам гарантирована до 2025 года

В России и Германии в один и тот же день приняты принципиальные решения по пенсионной системе. В РФ ключевая цифра - 60 лет, в ФРГ их две: 48% и 20%.

Немецкие пенсионеры на скамейке

Тема пенсий остро волнует людей повсюду в мире, особенно в странах Европы со стареющими обществами, и избиратели настойчиво требуют от своих правительств обеспечить им на длительную перспективу надежную пенсионную систему. Волею случая в один и тот же день, в среду 29 августа, принципиальные решения в этой сфере были обнародованы как в России, так и в Германии.

В РФ о них сообщил президент Владимир Путин в специальном телеобращении. Глава российского государства подробно изложил, как он выразился, предложения, которые будут оформлены в виде поправок к закону о пенсионной реформе и в кратчайшие сроки внесены в Государственную думу.

В ФРГ решения были одобрены на заседании правительства. Накануне вечером их окончательно согласовали лидеры входящих в правительственную коалицию партий. При этом партийные руководители опирались на положения коалиционного договора - четырехлетней программы действий нынешнего кабинета министров. Этот документ был разработан весной в ходе коалиционных переговоров, а затем опубликован.

Задача в России: повысить пенсионный возраст

Суть решений, принятых в Москве: президент фактически одобрил постепенное увеличение пенсионного возраста в России. Мужчины в перспективе будут выходить на пенсию в 65 лет, на 5 лет позже, чем сейчас. Первоначально предполагалось, что для женщин пенсионный возраст увеличится на 8 лет, до 63 лет, однако Владимир Путин заявил, что "так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное".

Телеобращение Владимира Путина

Владимир Путин во время телеобращения 29 августа

Поэтому решено, что впредь женщины в России будут выходить на пенсию на 5 лет позже, чем сейчас, в 60 лет. Именно эту цифру можно считать ключевой в телеобращении президента РФ, хотя он изложил в шести пунктах и целый ряд других социальных льгот и гарантий, в частности, многодетным матерям, шахтерам, народам Севера и жителям села.

Особо выделить следует также предложение (решение) российского президента "установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста". При этом Владимир Путин предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до срока выхода на пенсию. 

Задача в Германии: избежать снижения пенсий и увеличения взносов

В Германии решение о постепенном увеличении пенсионного возраста, причем до 67 лет как для мужчин, так и для женщин, было принято еще в 2007 году и с 2012 года претворяется в жизнь. Это было сделано практически по тем же самым демографическим и финансовым причинам, о которых в обращении к россиянам говорил Владимир Путин: пенсионеров становится все больше и живут они дольше, а число работающих, платящих взносы в пенсионный фонд, сокращается. 

Олаф Шольц и Ангела Меркель

Канцлер Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц на заседании правительства ФРГ 29 августа

Теперь в данной сфере перед Берлином стоят иные задачи. Ведь увеличение возраста выхода на пенсию - всего лишь одна из трех возможных мер по долгосрочному обеспечению стабильного финансирования сложившейся пенсионной системы.

Две другие: снижение размера пенсий и увеличение взносов в пенсионный фонд. Однако обе меры в Германии непопулярны еще больше, чем увеличение пенсионного возраста, с которым немцы после долгой разъяснительной работы и общественной дискуссии смирились. 

Поэтому участвовавшие в формировании правительства партии договорились гарантировать избирателям, что ни то, ни другое им не грозит. Но встал вопрос: на какой срок давать гарантии? До 2021 года, на время работы парламента нынешнего созыва? Решили взять два четырехлетних периода: до 2025 года.

Пенсии в ФРГ будут расти так же быстро, как и зарплаты

Правда, непосредственно перед заседанием правительства социал-демократы предложили предоставить гарантии до 2040 года. Однако консерваторы из блока ХДС/ХСС отвергли эту идею, заявив, что обещать какие-то социальные блага на столь длительной срок было бы несерьезно и что следует хотя бы дождаться выводов комиссии, специально созданной для изучения этого вопроса.

Контекст

В ФРГ - как и в России - сейчас тоже обсуждают пенсионный возраст. Преференции для женщин по срокам выхода на пенсию здесь отменены. Но проблем стареющего общества это не решает. (27.06.2018)

Владимир Путин подтвердил: повышению пенсионного возраста быть. Компенсацией станут неденежные льготы как при Ельцине - ведь денег нет, но Кремль держится. Мнение Ивана Преображенского. (29.08.2018)

В телеобращении к гражданам РФ Владимир Путин, в частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет. (29.08.2018)

В результате 29 августа кабинет министров ФРГ утвердил дату 2025 год и ключевую цифру: 48 процентов. Таков сегодня уровень стандартной пенсии по отношению к средней зарплате в стране, и ниже этого уровня пенсии в означенный срок опускаться не должны. При этом стандартная пенсия (не путать со средней пенсией) является условной статистической величиной, показывающей, сколько причитается работнику со средней зарплатой, платившему 45 лет взносы в пенсионный фонд. На конец 2017 года стандартная пенсия составляла на западе Германии брутто 1.396,35 евро, а на территории бывшей ГДР 1.336,05 евро в месяц.  

По сути дела, гарантия правительства ФРГ до 2025 года не допустить снижение стандартной пенсии ниже 48 процентов означает обещание до середины следующего десятилетия индексировать реальные пенсии в соответствии с темпами роста средней зарплаты в стране. Ведь если пенсии будут расти медленнее, их уровень упадет ниже 48 процентов.

Одновременно кабинет министров дал жителям Германии и другую гарантию: размер пенсионного взноса до 2025 года не превысит 20 процентов. В настоящий момент из брутто-зарплат наемных работников в ФРГ в пенсионный фонд отчисляются 18,6 процента.

Гарантии правительства, которые подкреплены решением при необходимости выделять средства из госбюджета, еще должен утвердить парламент, но это уже чистая формальность, поскольку партии правящей коалиции располагают в бундестаге стабильным большинством голосов. 

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