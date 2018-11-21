 Пенсионные накопления россиян заморозили до 2021 года | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2018

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Россия

Пенсионные накопления россиян заморозили до 2021 года

Реализация закона позволит российскому бюджету сэкономить свыше 600 млрд рублей. В правительстве готовят предложения об отмене обязательной накопительной части пенсии.

Пожилой человек в Пенсионном фонде РФ

Будни отделения Пенсионного фонда России в Рязани

Государственная дума России в третьем, окончательном чтении приняла закон о продлении "заморозки" накопительной части пенсии россиян до 2021 года. Соответствующее сообщение опубликовано на интернет-портале российского парламента.

Закон предполагает, что накопительная часть пенсии (6 процентов от заработной платы) не будет формироваться вплоть до конца 2021 года, а все деньги, которые должны были идти на накопления, отправят в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам.

Контекст

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"Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2021 году, по предварительной оценке, на 609,1 млрд. рублей", - указывается в финансово-экономическом обосновании к закону, подготовленному комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Нет ничего более постоянного, чем временное

Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были заморожены в 2014 году. Тогда власти называли эту меру временной, направленной на преодоление дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. С тех пор мораторий несколько раз продлевался, что, по данным газеты "Коммерсант", позволило российскому бюджету за четыре года сэкономить 2 триллиона рублей.

В мае 2018 года, напоминает издание, министр финансов России Антон Силуанов признал, что правительство вообще не намерено размораживать пенсионные накопления, и готовит предложения об отмене обязательной накопительной части пенсии. Ожидается, что они будут представлены в течение нескольких месяцев.

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Ссылки в интернете

Сообщение на сайте Госдумы РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Бессрочный протест противников пенсионной реформы (25.09.2018)  

Поклонская и пенсии. Россия зашевелилась на выборах. "Брекзит" не по-детски – "Заповедник", выпуск 43  

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

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