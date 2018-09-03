 Пенсионная реформа: России пришлые коучи не нужны | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.09.2018

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Россия

Пенсионная реформа: России пришлые коучи не нужны

Волну протестов против повышения пенсионного возраста попыталась оседлать КПРФ. Одновременно в Москве выступил мотивационный тренер Тони Роббинс. Кто был убедительнее? Взгляд Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина о митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста

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    В большинстве городов на протестные акции вышли по несколько сотен человек

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    Без задержаний

    В ряде городов митинги не были согласованы с властями. Несмотря на это, задержаний зафиксировано не было.

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    Протесты против пенсионной реформы в России

    Правительство одобрило законопроект

    Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня, через два дня он был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

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    Профсоюзы запустили петицию

    Петицию Общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" против повышения пенсионного возраста на сайте change.org подписали более 2,5 млн человек.

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    Протесты против пенсионной реформы в России

    80 процентов россиян - против реформы

    По данным последнего опроса фонда "Общественное мнение", 80 процентов населения России выступают против повышения пенсионного возраста.

    Автор: Ольга Мищенко


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