Пенсионная реформа: России пришлые коучи не нужны

Волну протестов против повышения пенсионного возраста попыталась оседлать КПРФ. Одновременно в Москве выступил мотивационный тренер Тони Роббинс. Кто был убедительнее? Взгляд Сергея Елкина.
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