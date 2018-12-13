 Пекло аномального лета определило Слово года в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 14.12.2018

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Кадр за кадром

Пекло аномального лета определило Слово года в Германии (фото)

Необычно жаркое лето привело к филологическим последствиям: оно оказало решающее влияние на выбор Слова 2018 года в Германии.

Кельн в июле 2018 года

Кельн в июле 2018 года

14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата. Слова-предшественники двух прошлых лет: "Ямайки не будет" и "постправдивый".

Декабрьские кадры из Германии

  • Приспособление для срезания верхушки яйца

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Гильотина для куриных яиц

    13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.

  • Бад-Фильбель

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Сколько стоят елки

    13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.

  • Борщ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Borschtsch - рекордсмен

    12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

  • Куксхафен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой подарок к Рождеству

    12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Смотрите также:
Какими словами обогатился немецкий язык за последние четыре года?

  • Словарь Duden

    Duden: новые слова для немцев

    Словарь - немецкий, слова - английские

    Пять тысяч новых слов вошли в толковый словарь немецкого языка Duden. Это слова, словосочетания и выражения, закрепившиеся в немецком языке с 2013 года, когда была опубликована предыдущая версия словаря. Очередное издание выходит в среду, 9 августа. Оно станет 27-м по счету. Среди новых терминов много англицизмов. Как, например, фейковые новости - "Fake News".

  • Словарь Duden

    Duden: новые слова для немцев

    Другие англицизмы

    За увлечение англицизмами редакцию словаря Duden ругают уже давно: в 2013 году объединение "Немецкий язык" наградило ее даже титулом "Словогонщик года". Похоже, создателей известнейшего словаря это особо не впечатлило. И вот на его новых страницах мы видим такие модные слова, как "Roadtrip", "Hoodie", "Social Bot".

  • Work-Life-Balance

    Duden: новые слова для немцев

    В согласии с самим собой

    Еще одно англоязычное понятие прочно вошло в немецкий язык - "Work-Life-Balance". Редакторы орфографического словаря просто не могли не включить это словосочетание в новое издание. Ведь соблюдать баланс между карьерой и личной жизнью стало не просто модным, а необходимым. Все больше сотрудников страдают от эмоционального выгорания и расстройств психологического характера.

  • Садоводство в городе

    Duden: новые слова для немцев

    Садоводство в городе

    Обрести душевное равновесие немцам помогают как специальные инициативы работодателей, так и личные, например - уход за садом и огородом, разбитыми в городских условиях. Выражение "Urban Gardening" описывает увлечение горожан сельским трудом. Вот на таких грядках, как на этой фотографии, они выращивают овощи, фрукты и травы, например, на крышах домов.

  • Селфи в Берлине

    Duden: новые слова для немцев

    Из сферы технологий

    Турист из Великобритании делает снимок на фоне мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Помогает ему в этом специальное приспособление для смартфона. Слово "Selfiestick", как и само "Selfie" тоже пополнили новый словарь. Впрочем, палка для селфи в Германии приветствуется не везде - например, с ней не пускают в некоторые музеи. Да и с этической точки зрения не всякое место подходит для селфи.

  • Эмодзи

    Duden: новые слова для немцев

    Emoji

    В немецком языке прочно укрепились эмотиконы и эмодзи. И хотя немцы, как показывают социологические опросы, рассылают смайлики реже, чем, например, французы, итальянцы, британцы или португальцы, общение без использования специальных символов, передающих эмоции, сегодня просто невозможно себе представить.

  • Комбинезон

    Duden: новые слова для немцев

    Модно

    Эта модель одежды была создана для парашютного спорта. Но костюмы и наряды в виде комбинезона уже давно не сходят с мировых подиумов. Слово "Jumpsuit", обозначающее данную модель, также вошло в новое издание Duden. На фотографии один из вариантов на Неделе моды в Милане. Еще одно слово из модного лексикона - "Hoodie". Это разновидность свитера из мягкого трикотажа с капюшоном.

  • Флаг Великобритании и ЕС

    Duden: новые слова для немцев

    Без Великобритании, но с Brexit

    Вот уже больше года прошло после референдума, на котором было принято историческое решение о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Этот процесс сразу получил емкое название - "Brexit", правда, реализация итогов референдума займет как минимум два года. Слова, связанные с проблемой беженцев, также прочно закрепились в немецком языке: "Flüchtlingskrise", "Willkommenskultur".

  • Монета

    Duden: новые слова для немцев

    Ramschniveau

    15 человек решают, какие новые слова пополнят лексикон. Печатная версия словаря обновляется каждые 3-5 лет. "За этот период в словарном запасе происходит достаточно много изменений, которые хочется зафиксировать", - объясняет руководитель издания Катрин Кункель-Рацум. В новом словаре есть и слово "Ramschniveau" из сферы экономики - так называемый "мусорный" уровень.

  • Мужчина в смешном наряде

    Duden: новые слова для немцев

    Из нецензурного

    "Honk" - это не комплимент. Так в немецком языке теперь называют человека недалекого ума. Более распространенные синонимы "болвана" - "Dummkopf", "Idiot". Как же 15 человек выбирают новые слова? Современные компьютерные технологии и чувство языка помогают редакторам Duden проанализировать понятия, чаще всего употребляемые в СМИ и литературе, и сделать окончательный выбор.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

Словом года-2017 в Германии избрали "Ямайки не будет"

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Словом года-2016 в Германии стало "постправдивый"

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Жаркое лето 2018-го: худший за век урожай в Германии - только начало?

Эксперт программы ООН рассказала DW, столкнется ли Европа в этом году с нехваткой продовольствия из-за аномальной жары и засухи. В Германии уже говорят о потере трети урожая зерновых.  

Кадр за кадром - Декабрь 2018  

Германия в июле - 2018

Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии из Германии: зной, засуха, жара и приближающийся Октоберфест. (01.08.2018)  

Duden: новые слова для немцев  

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