Пекло аномального лета определило Слово года в Германии (фото)

14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата. Слова-предшественники двух прошлых лет: "Ямайки не будет" и "постправдивый".
Декабрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Гильотина для куриных яиц
13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Сколько стоят елки
13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Borschtsch - рекордсмен
12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Золотой подарок к Рождеству
12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Ночной Бамберг
11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Северные олени из Гарца
10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественские байкеры
10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Фахверковое Рождество
09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Элвис Пресли на светофоре
08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Белый мишка
07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Жизнь в янтарном лесу
06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Время прогонять злых духов
06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Cамые красивые рождественские рынки
05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Двойник Ангелы Меркель
05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мировой рекорд
04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Бэби-угрей выпустили в Рейн
04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественские рынки отказываются от пластика
03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Замок за один евро
03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождество в княжеском замке
02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Золотой гость
01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.
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Словарь - немецкий, слова - английские
Пять тысяч новых слов вошли в толковый словарь немецкого языка Duden. Это слова, словосочетания и выражения, закрепившиеся в немецком языке с 2013 года, когда была опубликована предыдущая версия словаря. Очередное издание выходит в среду, 9 августа. Оно станет 27-м по счету. Среди новых терминов много англицизмов. Как, например, фейковые новости - "Fake News".
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Duden: новые слова для немцев
Другие англицизмы
За увлечение англицизмами редакцию словаря Duden ругают уже давно: в 2013 году объединение "Немецкий язык" наградило ее даже титулом "Словогонщик года". Похоже, создателей известнейшего словаря это особо не впечатлило. И вот на его новых страницах мы видим такие модные слова, как "Roadtrip", "Hoodie", "Social Bot".
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Duden: новые слова для немцев
В согласии с самим собой
Еще одно англоязычное понятие прочно вошло в немецкий язык - "Work-Life-Balance". Редакторы орфографического словаря просто не могли не включить это словосочетание в новое издание. Ведь соблюдать баланс между карьерой и личной жизнью стало не просто модным, а необходимым. Все больше сотрудников страдают от эмоционального выгорания и расстройств психологического характера.
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Duden: новые слова для немцев
Садоводство в городе
Обрести душевное равновесие немцам помогают как специальные инициативы работодателей, так и личные, например - уход за садом и огородом, разбитыми в городских условиях. Выражение "Urban Gardening" описывает увлечение горожан сельским трудом. Вот на таких грядках, как на этой фотографии, они выращивают овощи, фрукты и травы, например, на крышах домов.
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Duden: новые слова для немцев
Из сферы технологий
Турист из Великобритании делает снимок на фоне мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Помогает ему в этом специальное приспособление для смартфона. Слово "Selfiestick", как и само "Selfie" тоже пополнили новый словарь. Впрочем, палка для селфи в Германии приветствуется не везде - например, с ней не пускают в некоторые музеи. Да и с этической точки зрения не всякое место подходит для селфи.
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Duden: новые слова для немцев
Emoji
В немецком языке прочно укрепились эмотиконы и эмодзи. И хотя немцы, как показывают социологические опросы, рассылают смайлики реже, чем, например, французы, итальянцы, британцы или португальцы, общение без использования специальных символов, передающих эмоции, сегодня просто невозможно себе представить.
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Duden: новые слова для немцев
Модно
Эта модель одежды была создана для парашютного спорта. Но костюмы и наряды в виде комбинезона уже давно не сходят с мировых подиумов. Слово "Jumpsuit", обозначающее данную модель, также вошло в новое издание Duden. На фотографии один из вариантов на Неделе моды в Милане. Еще одно слово из модного лексикона - "Hoodie". Это разновидность свитера из мягкого трикотажа с капюшоном.
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Duden: новые слова для немцев
Без Великобритании, но с Brexit
Вот уже больше года прошло после референдума, на котором было принято историческое решение о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Этот процесс сразу получил емкое название - "Brexit", правда, реализация итогов референдума займет как минимум два года. Слова, связанные с проблемой беженцев, также прочно закрепились в немецком языке: "Flüchtlingskrise", "Willkommenskultur".
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Duden: новые слова для немцев
Ramschniveau
15 человек решают, какие новые слова пополнят лексикон. Печатная версия словаря обновляется каждые 3-5 лет. "За этот период в словарном запасе происходит достаточно много изменений, которые хочется зафиксировать", - объясняет руководитель издания Катрин Кункель-Рацум. В новом словаре есть и слово "Ramschniveau" из сферы экономики - так называемый "мусорный" уровень.
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Duden: новые слова для немцев
Из нецензурного
"Honk" - это не комплимент. Так в немецком языке теперь называют человека недалекого ума. Более распространенные синонимы "болвана" - "Dummkopf", "Idiot". Как же 15 человек выбирают новые слова? Современные компьютерные технологии и чувство языка помогают редакторам Duden проанализировать понятия, чаще всего употребляемые в СМИ и литературе, и сделать окончательный выбор.
Автор: Марина Борисова