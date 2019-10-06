 Пекин, Сеул и Токио сплотились в атомном споре с КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.12.2019

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Мир

Пекин, Сеул и Токио сплотились в атомном споре с КНДР

Лидеры трех стран подтвердили нацеленность на денуклеаризацию Корейского полуострова. Конфликт вокруг атомной программы Пхеньяна может быть урегулирован лишь мирным путем, подчеркнули они.

На встрече лидеров трех стран в китайском Чэнду

На встрече лидеров трех стран в китайском Чэнду

Главы государств и правительств КНР, Южной Кореи и Японии договорились расширять сотрудничество с целью добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова. "Три страны будут продолжать сотрудничество с целью урегулирования данной проблемы политическим путем", - заявил премьер Госсовета Китая Ли Кэцян на совместной пресс-конференции по итогам встречи в китайском городе Чэнду во вторник, 24 декабря.

Контекст

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

На фоне обеспокоенности по поводу угрозы новых ракетных испытаний в КНДР премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул важность сохранения диалога между США и Северной Кореей, а также выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР. Абэ не отреагировал на призывы Китая и Россия ослабить санкции против КНДР.

Северная Корея угрожает Соединенным Штатам

Руководство в Пхеньяне дало США срок до конца текущего года, чтобы пойти КНДР на уступки, предупредив, что в противном случае США получат "рождественский подарок". В Пхеньяне отметили, что содержание "подарка" будет зависеть от предложений, которые США выдвинут на зашедших в тупик переговорах по атомной программе КНДР. По мнению экспертов, Северная Корея угрожает США новыми ракетными пусками. Синдзо Абэ назвал недавние ракетные испытания в КНДР серьезной угрозой региональной безопасности.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

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