 Пекин отменяет празднование Китайского нового года из-за вируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2020

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Мир

Пекин отменяет празднование Китайского нового года из-за вируса

Из-за распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, власти столицы КНР отменили массовые мероприятия по случаю Китайского нового года. Вслед за Уханем изолирован второй крупный город.

На вокзале в городе Ухань

На вокзале в городе Ухань

В Китае в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти приняли решение изолировать второй крупный город. Начиная с полуночи (19.00 мск), прекращается железнодорожное и автобусное сообщение с городом Хуанган с населением 7,5 миллиона человек, сообщили в четверг, 23 января, городские власти. По их данным, будет также закрыт городской рынок, кинотеатры и интернет-кафе. Власти призвали жителей покидать город только в крайних случаях.

Ранее в четверг такое же решение было принято в отношении почти 12-миллионого Уханя, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. Хуанган расположен в 70 километрах от Уханя.

Пекин отменяет массовые мероприятия

В свою очередь, власти Пекина приняли решение отменить в городе массовые мероприятия по случаю Китайского нового года, сообщила в четверг газета Bejing News.

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Пневмонией этого типа в Китае заболели 634 человека, 17 из которых скончались, сообщило в четверг китайское телевидение.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал готовность Китая минимизировать риски для населения страны и других государств. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации еще не принял решение, объявлять или нет режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии. Обсуждение этого вопроса продолжится 23 января. Эксперты ВОЗ пока не наблюдают цепочки распространения вируса от заразившегося человека, кроме того, все известные случаи заражения человека от человека произошли в Китае.

Что известно о новом китайском вирусе

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

Власти КНР 22 января подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку. Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который проявился тоже в Китае и в 2002-2003 годах вызвал эпидемию, приведшую к смерти 800 человек. 

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    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


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