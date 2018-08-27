 Певица Гречка отказалась выступать на ″концерте для проголосовавших″ | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2018

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Россия

Певица Гречка отказалась выступать на "концерте для проголосовавших"

Билеты на концерт в Ульяновске можно получить в обмен на участие в голосовании на выборах депутатов заксобрания 9 сентября. Исполнительница Гречка петь в итоге не будет.

Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка

Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка

Исполнительница Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, отказалась петь на концерте в Ульяновске, билеты на который можно получить в обмен на участие в голосовании на выборах депутатов заксобрания 9 сентября. Об этом она написала в понедельник, 27 августа, в Instagram.

Контекст

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По словам певицы, она не знала о плане регионального отделения Российского союза молодежи (РСМ) повысить явку на избирательные участки за счет приглашения на концерт. "Вот сейчас я вылетела с этой планеты. Нам этого даже не сказали", - написала она, призвав задуматься о том, "что происходит в нашей стране". Менеджер певицы Никита Береснев объяснил, что организаторы мероприятия дали ему "абсолютно ложную  информацию".

Как объясняется в посте РСМ в социальной сети "В контакте", специальные ваучеры, предъявив которые можно получить билеты, "будут распространяться" в вузах, средних специальных учебных заведениях, на предприятиях и в "других местах скопления молодежи".  "9 сентября ваучер необходимо обменять на избирательном участке у волонтера на входной билет на концерт", сообщили в РСМ. Проголосовать рекомендуют "с утра, а не откладывать до позднего вечера", поскольку "количество билетов ограничено".

В концерте, помимо Гречки, должны были принять участие рэпер Джиган и украинская поп-группа Artik & Asti. 

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