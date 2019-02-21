 ПА ОБСЕ назначила докладчика по делу об убийстве Бориса Немцова | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2019

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Европа

ПА ОБСЕ назначила докладчика по делу об убийстве Бориса Немцова

Парламентская ассамблея ОБСЕ подготовит доклад по делу о расследовании убийства российского политика Бориса Немцова, сообщил Владимир Кара-Мурза.

Плакат с портретом Бориса Немцова

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ) запустила надзорную процедуру по делу о расследовании убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Спецдокладчиком по этому делу на заседании в пятницу, 22 февраля, назначена вице-председатель ассамблеи, шведский депутат Маргарет Седерфелт.

Контекст

Присутствовавший на заседании председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза назвал решение организации "важнейшим шагом против безнаказанности организаторов убийства".

По словам председателя Парламентской ассамблеи Георгия Церетели, предварительный доклад планируется представить на летней сессии, которая состоится в июле в Люксембурге.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.

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