Патриархия Грузии обвинила Путина в искажении истории

Слова российского президента Владимира Путина об истории Грузии вызвали критику грузинской патриархии. Подобное "искажение исторических фактов способствует углублению существующих конфликтов", говорится в заявлении патриархии, обнародованном в пятницу, 12 июля.

9 июля Владимир Путин заявил, что во времена СССР "была образована сначала договорная союзная социалистическая республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия".

Высказывания президента России являются "ошибочной интерпретацией", которая "вызвала острую отрицательную реакцию у нашего народа", отмечает патриархия Грузии. Она расценивает позицию Путина как "вызов" для Грузии.

Пятидневная война

8 августа 2008 года Россия вступила во внутригрузинский конфликт на стороне сепаратистов Южной Осетии и в течение пяти дней оккупировала значительную часть территории Грузии. Франции, которая тогда председательствовала в ЕС, удалось добиться заключения соглашения о перемирии между Россией и Грузией. Вскоре после этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила в этих регионах свои войска.

Массовые протесты в Грузии

20 июня в Грузии начались массовые протесты. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить пассажиров в Грузию. С того же дня действует запрет Москвы на полеты в Россию для грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines.

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