 Пасхальные ярмарки в Германии, или Дорого яичко ко Христову дню! (фото) | Кадр дня | DW | 27.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Пасхальные ярмарки в Германии, или Дорого яичко ко Христову дню! (фото)

Перед праздником Светлого Христова Воскресенья в Германии проходят пасхальные выставки и ярмарки.

Пасхальные яйца на ярмарке в Люббенау

Люббенау • Эта фотография была сделана в бранденбургском городе Люббенау в регионе Шпревальд, где в конце нынешнего марта уже в двадцатый раз прошла ярмарка пасхальных яиц. Так их традиционно раскрашивают лужицкие сербы, о пасхальных традициях которых мы уже рассказывали более подробно.

В ближайшие недели перед праздником разные такие пасхальные ярмарки и выставки (Ostermarkt, Ostereiermarkt, Osterausstellung) будут проходить по всей Германии. Обычно они проводятся в выходные дни, но есть и более длительные. Вот некоторые из них:

Дрезден (Dresden), Саксония: 28-31 марта
Михельштадт (Michelstadt), Гессен: 30-31 марта
Трир (Trier), Рейнладн-Пфальц: 4-7 апреля
Зондерсхаузен (Sondershausen), Тюрингия: 6 апреля
Эрфуртсхаузен (Amöneburg / Erfurtshausen), Гессен: 12-14 апреля
Бад-Вёрисхофен (Bad Wörishofen), Бавария: 13-14 апреля
Нюрнберг (Nürnberg), Бавария: 5-22 апреля

Смотрите также: 
Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные

  • Страусиное яйцо

    Пасхальные яйца

    Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

  • Страусиное яйцо

    Пасхальные яйца

    Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

  • Улитка

    Пасхальные яйца

    Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

  • Пасхальное яйцо

    Пасхальные яйца

    В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

  • Индюшиное яйцо

    Пасхальные яйца

    Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

  • Павлины на пасхальных яйцах.

    Пасхальные яйца

    Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

  • Голубиные яйца

    Пасхальные яйца

    Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные яйца

    Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

  • Петушок на пасхальном яйце

    Пасхальные яйца

    Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

  • Традиционные пасхальные яйца из Лужицы
    Еще по теме

    Пасхальные яйца

    Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

  • Яйцо как символ плодородия

    Пасхальные яйца

    Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

  • Пасхальное яйцо из флюорита

    Пасхальные яйца

    Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).

  • Яйцо дракона

    Пасхальные яйца

    "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

  • Страусиные яйца

    Пасхальные яйца

    Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Индюшиные яйца

    Пасхальные яйца

    Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

  • Яйца с изображением домашних животных

    Пасхальные яйца

    Где птички, так и кошечки…

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Почтовые адреса пасхальных зайцев в Германии

Хотите написать письмо немецкому пасхальному зайцу? Можете сделать это по одному из трех адресов. (25.03.2019)  

Весенние открытки 100 лет назад

Ко Дню почтовой открытки мы решили порадовать вас праздничными открытками, которые посылали в Германии в начале ХХ века. Выбор DW. (25.03.2019)  

Пасхальные традиции лужицких сербов

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии. (26.03.2018)  

В Германии открывается выставка миниатюр "Мир в яйце"

В экспозиции представлено более восьмидесяти работ немецкой художницы Эдды Хеншель. (27.02.2019)  

Конная процессия общества Георгия Победоносца

В Германии завершилось празднование нынешней Пасхи. Эта фотография была сделана в баварском городе Траунштайне в последний выходной день. (03.04.2018)  

Где придумали пасхальные фонтаны?

В эти дни их можно увидеть в немецких федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг. (31.03.2018)  

Пасхальные традиции Европы

Европа празднует Пасху. В каждой стране делают это по-своему. Пасхальные обычаи европейцев очень разнообразны: одни разжигают костры, другие обливаются водой, третьи примыкают к молчаливому шествию... (29.03.2018)  

Что происходит с шоколадными зайцами после Пасхи

Пасхальные яйца в Германии приносят и прячут пасхальные зайцы. Они же сами оказываются праздничным угощением - во всяком случае, те из них, которые сделаны из шоколада. (17.04.2017)  

Немцы и яйца: история любви

Немцы едят яйца на завтрак, обед и ужин, а крашенки в местных супермаркетах продаются круглый год. (13.04.2017)  

10 причин любить Бранденбург

Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице. (25.09.2017)  

Пасхальные яйца  

Также по теме

BdT - Ausstellung Die Welt im Ei in Eutin

В Германии открывается выставка миниатюр "Мир в яйце" (фото) 27.02.2019

В экспозиции представлено более восьмидесяти работ немецкой художницы Эдды Хеншель.

Straußenei als blaues Auto

Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные 30.03.2018

Перед праздниками и во время Пасхи в Германии проходят выставки и ярмарки пасхальных яиц. Что можно на них увидеть или купить?

Ostern Sorben Bräuche Eierrollen in Lausitz

Пасхальные традиции лужицких сербов 26.03.2018

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

8 лучших театров Германии

Улисс на сцене берлинского Deutsches Theater

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера