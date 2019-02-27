Пасхальные ярмарки в Германии, или Дорого яичко ко Христову дню! (фото)

Перед праздником Светлого Христова Воскресенья в Германии проходят пасхальные выставки и ярмарки.
Люббенау • Эта фотография была сделана в бранденбургском городе Люббенау в регионе Шпревальд, где в конце нынешнего марта уже в двадцатый раз прошла ярмарка пасхальных яиц. Так их традиционно раскрашивают лужицкие сербы, о пасхальных традициях которых мы уже рассказывали более подробно.
В ближайшие недели перед праздником разные такие пасхальные ярмарки и выставки (Ostermarkt, Ostereiermarkt, Osterausstellung) будут проходить по всей Германии. Обычно они проводятся в выходные дни, но есть и более длительные. Вот некоторые из них:
Дрезден (Dresden), Саксония: 28-31 марта
Михельштадт (Michelstadt), Гессен: 30-31 марта
Трир (Trier), Рейнладн-Пфальц: 4-7 апреля
Зондерсхаузен (Sondershausen), Тюрингия: 6 апреля
Эрфуртсхаузен (Amöneburg / Erfurtshausen), Гессен: 12-14 апреля
Бад-Вёрисхофен (Bad Wörishofen), Бавария: 13-14 апреля
Нюрнберг (Nürnberg), Бавария: 5-22 апреля
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