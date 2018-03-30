Пасхальнояйцеград, или Адреса и явки тех самых зайцев в Германии

Хотите написать письмо немецкому пасхальному зайцу? Можете сделать это по одному из трех адресов.
В Германии, а также в Германию можно писать письма не только на Рождество - немецкому Рождественскому деду, Святому Николаю и Рождественскому дитяти, но и на Пасху - пасхальному зайцу (нем. Osterhase). Считается, что именно этот вислоухий г-н Остерхазе прячет во всяких укромных местах пасхальные яйца, чтобы на праздник их могли искать и находить все желающие. Главным образом - юные представители подрастающего поколения. Некоторые в Германии даже считают, что детство заканчивается тогда, когда перестаешь в него - то есть в этого самого зайца - верить.
Тот, кто, несмотря на миллионы спрятанных по всем углам и тайникам куриных, гусиных, шоколадных и прочих пасхальных яиц, все же сомневается в существовании г-на Остерхазе, может отправить письмо в один из пасхальных почтамтов, о которых мы сейчас расскажем. Однако предварительно заглянем за кулисы одного из них, полистав нашу фотогалерею.
Фотогалерея: Пасхально-заячий почтамт в Остерайштедте
Самый старый и большой пасхальный почтамт в Германии работает в эти недели перед праздником в Нижней Саксонии:
Hanni Hase
Am Waldrand 12
27404 Ostereistedt
Germany
Именно здесь "На опушке леса" уже более тридцати пяти лет проживает пасхальный заяц Ханни, писать письма которому просят на английском или немецком языках.
"Город пасхального яйца" или "Пасхальнояйцеград"- так можно перевести название нижнесаксонского Остерайштедта, где он обитает. Происхождение этого географического названия точно не известно. Вряд ли оно связано с христианскими традициями. Возникло же, скорее всего, от слова Eichenstätte, то есть что-то вроде Дубовой рощи. Согласно другой версии, от имени некоего крестьянина Айке (Eike), может быть, когда-то владевшего здесь подворьем. Однако давайте сразу забудем эти второстепенные подробности, чтобы не разрушать сказку.
Откуда пишут немецкому пасхальному зайцу
Свою работу самый старый и крупный немецкий пасхально-заячий почтамт (Osterhasenpostamt) начинает примерно за месяц до праздника, который в 2019 году приходится на 19-22 апреля. Каждый раз сюда зайцу Ханни приходит около 35 тысяч писем со всего мира. Большинство - из Германии и европейских стран, но также из США, Канады, Тайваня, Китая, Новой Зеландии и так далее. Однажды, как сообщает евангелическое информационное агентство epd, письмо сюда пришло с острова Пасхи, чему пасхальный заяц, конечно же, был несказанно рад.
Ни одно из посланий не остается без ответа - главное, чтобы оно дошло сюда не позже, чем за неделю до начала праздника. Самые нетерпеливые начинают писать заранее. В этом году до открытия почтамта их уже набралось более тысячи. В секретариате пасхального зайца Ханни сейчас работает десять помощников - действующих и бывших сотрудников немецкого почтового концерна Deutsche Post, полностью берущего на себя все расходы.
В письмах - просьбы о подарках на праздник и пожелания здоровья друзьям, себе, родителям, бабушкам и дедушкам, а также добра и мира, просто поздравления или какие-то личные истории. Некоторые просят устроить на Пасху хорошую погоду.
Приходят и вопросы. Мальчик из Китая хотел знать, отмечается ли Пасха каждый год в один и тот же день? Чтобы понять и ответить на письмо, написанное иероглифами, помощникам пасхального зайца пришлось идти в китайский ресторан. Одна пятилетняя немецкая девочка поинтересовалась, знаком ли пасхальный заяц с Рождественским дедом.
Что касается подарков, как отмечают добровольные сотрудники почтамта, запросы детей из года в год явно растут, хотя многие по-прежнему хотят получить на праздник просто шоколадное яйцо. Каждый написавший получает ответ на фирменном бланке, заверенный личной печатью пасхального зайца, а также небольшой сюрприз. Очень важно не забыть написать разборчивым почерком свой собственный обратный адрес.
Пасхальные почтамты в Айслебене и Верхнем Лаузице
Помимо почтамта в Остерайштедте, в Германии такие пасхальные филиалы есть еще в двух местах - они меньше, но письма сюда тоже приходят со всего мира. Один находится в восточногерманском городе Айслебен в земле Саксония-Анхальт, где есть район с подходящим пасхальным названием - Osterhausen:
An den Osterhasen
Siedlungsstraße 2
06295 Osterhausen
Germany
В Остерхаузене на письма отвечает супружеская пара - пасхальный заяц Олли (Osterhase Olli) и г-жа Лотти Длинное Ухо (Lotti Langohr). Третий пасхальный почтамт работает в регионе Верхний Лаузиц в федеральной земле Саксония:
Oberlausitzer Osterhasenpostamt
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf
Germany
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