 Пассажирский самолет из Ирана был вынужден сесть на базе России в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.02.2020

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Мир

Пассажирский самолет из Ирана был вынужден сесть на базе России в Сирии

Пассажирский лайнер Airbus 320 из Ирана укрылся на российской базе Хмеймим, чтобы не попасть под огонь сирийких ПВО при атаке Израиля по Сирии. На борту самолета находились 172 человека.

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии

Пассажирский самолет Airbus 320, следовавший рейсом из Тегерана в Дамаск, в ночь на 6 февраля едва не попал под огонь сирийских ПВО, отражавших ракетные удары Израиля. Лайнер со 172 пассажирами, заходивший на посадку в международном аэропорту Дамаска, удалось вывести из-под огня и посадить на российской военной базе Хмеймим, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пятницу, 7 февраля.

Контекст

Родственники погибших пассажиров и членов экипажа получат компенсации в соответствии с международными конвенциями. Но опрошенные DW юристы советуют Киеву добиваться от Ирана еще и юридической ответственности. (13.01.2020)

Эксперты критикуют действия МИДа и Верховной рады, но в целом считают реакцию властей адекватной. Шокированные катастрофой украинцы выражают соболезнования родственникам жертв аварии. (08.01.2020)

"6 февраля после двух часов ночи 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска", - сказал Конашенков, добавив, что лайнер едва не оказался "в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня", поскольку Сирия, для отражения израильской атаки, активно применяла комплексы ПВО.

Россия обвиняет Израиль

Представитель российского военного ведомства утверждал, что "проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС".

В начале января, иранские ПВО на фоне конфликта с США вокруг убийства иранского генерала ошибочно сбили украинский пассажирский самолет, совершавший рейс по маршруту Тегеран-Киев. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана.

Смотрите также:

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    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Крушение украинского лайнера в Тегеране - Иран подозревают в попытке скрыть улики (10.01.2020)

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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