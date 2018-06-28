ПАСЕ требует от России освободить Сенцова и других политзаключенных

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала российские власти незамедлительно освободить 70 украинских политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Этот призыв содержится в резолюции, принятой в четверг, 28 июня, в Страсбурге. До этого общественная организация #LetMyPeopleGo передала депутатам ПАСЕ список граждан Украины, попавших в российские тюрьмы по политическим мотивам и сфабрикованным обвинениям.

Политзаключенные согласно европейским критериям

Докладчиком по украинским политзаключенным в России был назначен литовский депутат от Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис. В его докладе, на основе которого написана резолюция, говорится, что дела украинского режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Владимира Балуха и Павла Гриба, сына украинского офицера, и обстоятельства их заключения позволяют считать их "политическими заключенными" по определению ПАСЕ.

Эмануэлис Зингерис

Критерии, по которым ассамблея определяет это понятие, были зафиксированы в резолюции 2012 года. Так, лицо считается политическим заключенным, если заключение под стражу было осуществлено с нарушениями статей Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), если это было сделано "исключительно по политическим мотивам без привязки к совершению конкретного преступления и стало следствием судебного рассмотрения дела, которое было откровенно необъективным и продиктованным политическими интересами власти".

Эмануэлис Зингерис отметил, что готовил доклад для срочных дебатов всего за четыре дня, и у него не было времени досконально изучить обстоятельства остальных 67 дел. Однако депутат напомнил, что ранее Европарламент своей резолюцией признал всех 70 фигурантов списка #LetMyPeopleGo политическими заключенными.

Доступ к Сенцову для международных наблюдателей

Ассамблея обеспокоена судьбами Сенцова, Балуха и Гриба также и потому, что получила "тревожную информацию" о применении к ним пыток и об отказе в надлежащей медицинской помощи. А также тем, что Балух и Сенцов уже длительное время голодают в знак протеста против действий российских властей. В ПАСЕ серьезно отнеслись к сообщениям о том, что руководство колонии, где содержится Олег Сенцов, возможно, отдало распоряжение о его принудительном кормлении. Ассамблея расценивает это как нарушение статьи о запрете пыток ЕКПЧ и призывает российские власти "воздержаться от принудительного кормления Олега Сенцова и других заключенных, если это не является медицинской необходимостью для спасения их жизни".

Заседание ПАСЕ в Страсбурге (фото из архива)

На сегодняшний день ни у украинских властей, ни у международного сообщества нет объективной информации о состоянии здоровья и условиях, в которых содержатся заключенные граждане Украины в России. Поэтому в резолюции ПАСЕ официально призвала российские власти допустить к украинским узникам независимых международных экспертов.

ЧМ по футболу на фоне нарушений прав человека в России

Во время дебатов перед голосованием по резолюции, никто из выступающих не усомнился в том, что граждан Украины в оккупированном Крыму или задержанных на российской территории власти РФ преследуют по политическим мотивам. По мнению польского депутата Богдана Клиха, параллельно с "аннексией Крыма и военной интервенцией в Украине" Российская Федерация проводит "запугивания, похищения и задержания украинских граждан".

В эти дни все с восторгом следят за чемпионатом мира по футболу в России, забывая, что в этой стране есть политические заключенные, страдающие в тюрьмах. Об этом во время дебатов заявила норвежская депутат Ингьерд Шу. По ее словам, она была "шокирована, когда узнала, что Олег Сенцов не имеет доступа к базовой медицинской помощи". Пытки и жестокое обращение неприемлемы ни при каких обстоятельствах, поэтому Россия должна предоставить доступ представителям международных миссий в места лишения свободы, где содержатся украинские политические заключенные, убеждена депутат.

Россия продолжает нарушать основные принципы международного права и уставные требования Совета Европы, она не выполняет резолюции ПАСЕ, что "очень трудно простить", констатировал британский депутат Джон Хауэлл. "Я не сомневаюсь, что и сегодняшняя резолюция пополнит список невыполненных", - признал он. Однако, подчеркнул политик, это не должно влиять на активную позицию ассамблеи по защите прав человека в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

