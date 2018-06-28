 ПАСЕ требует от России освободить Сенцова и других политзаключенных | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ПАСЕ требует от России освободить Сенцова и других политзаключенных

Парламентская ассамблея Совета Европы признала украинцев Сенцова, Балуха и Гриба политзаключенными и призвала Россию незамедлительно освободить их и еще 67 граждан Украины.

Плакат в поддержку Олега Сенцова на немецком языке

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала российские власти незамедлительно освободить 70 украинских политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Этот призыв содержится в резолюции, принятой в четверг, 28 июня, в Страсбурге. До этого общественная организация #LetMyPeopleGo передала депутатам ПАСЕ список граждан Украины, попавших в российские тюрьмы по политическим мотивам и сфабрикованным обвинениям.

Политзаключенные согласно европейским критериям

Докладчиком по украинским политзаключенным в России был назначен литовский депутат от Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис. В его докладе, на основе которого написана резолюция, говорится, что дела украинского режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Владимира Балуха и Павла Гриба, сына украинского офицера, и обстоятельства их заключения позволяют считать их "политическими заключенными" по определению ПАСЕ.

Эмануэлис Зингерис

Эмануэлис Зингерис

Критерии, по которым ассамблея определяет это понятие, были зафиксированы в резолюции 2012 года. Так, лицо считается политическим заключенным, если заключение под стражу было осуществлено с нарушениями статей Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), если это было сделано "исключительно по политическим мотивам без привязки к совершению конкретного преступления и стало следствием судебного рассмотрения дела, которое было откровенно необъективным и продиктованным политическими интересами власти".

Эмануэлис Зингерис отметил, что готовил доклад для срочных дебатов всего за четыре дня, и у него не было времени досконально изучить обстоятельства остальных 67 дел. Однако депутат напомнил, что ранее Европарламент своей резолюцией признал всех 70 фигурантов списка #LetMyPeopleGo политическими заключенными.

Доступ к Сенцову для международных наблюдателей

Ассамблея обеспокоена судьбами Сенцова, Балуха и Гриба также и потому, что получила "тревожную информацию" о применении к ним пыток и об отказе в надлежащей медицинской помощи. А также тем, что Балух и Сенцов уже длительное время голодают в знак протеста против действий российских властей. В ПАСЕ серьезно отнеслись к сообщениям о том, что руководство колонии, где содержится Олег Сенцов, возможно, отдало распоряжение о его принудительном кормлении. Ассамблея расценивает это как нарушение статьи о запрете пыток ЕКПЧ и призывает российские власти "воздержаться от принудительного кормления Олега Сенцова и других заключенных, если это не является медицинской необходимостью для спасения их жизни".

Заседание ПАСЕ в Страсбурге (фото из архива)

Заседание ПАСЕ в Страсбурге (фото из архива)

На сегодняшний день ни у украинских властей, ни у международного сообщества нет объективной информации о состоянии здоровья и условиях, в которых содержатся заключенные граждане Украины в России. Поэтому в резолюции ПАСЕ официально призвала российские власти допустить к украинским узникам независимых международных экспертов.

ЧМ по футболу на фоне нарушений прав человека в России

Во время дебатов перед голосованием по резолюции, никто из выступающих не усомнился в том, что граждан Украины в оккупированном Крыму или задержанных на российской территории власти РФ преследуют по политическим мотивам. По мнению польского депутата Богдана Клиха, параллельно с "аннексией Крыма и военной интервенцией в Украине" Российская Федерация проводит "запугивания, похищения и задержания украинских граждан".

Контекст

Состояние продолжающего голодовку в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова ухудшается. Омбудсмен Украины до сих пор не получила допуска к осужденному. (22.06.2018)

Европарламент принял резолюцию о ситуации с правами человека в России, потребовав в ней от Москвы немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Подробности - у DW. (14.06.2018)

12 российских деятелей культуры написали публичное обращение к президенту РФ с просьбой помиловать украинского режиссера. В Кремле ответили, что общественный резонанс не изменит решение суда. (19.06.2018)

В эти дни все с восторгом следят за чемпионатом мира по футболу в России, забывая, что в этой стране есть политические заключенные, страдающие в тюрьмах. Об этом во время дебатов заявила норвежская депутат Ингьерд Шу. По ее словам, она была "шокирована, когда узнала, что Олег Сенцов не имеет доступа к базовой медицинской помощи". Пытки и жестокое обращение неприемлемы ни при каких обстоятельствах, поэтому Россия должна предоставить доступ представителям международных миссий в места лишения свободы, где содержатся украинские политические заключенные, убеждена депутат.

Россия продолжает нарушать основные принципы международного права и уставные требования Совета Европы, она не выполняет резолюции ПАСЕ, что "очень трудно простить", констатировал британский депутат Джон Хауэлл. "Я не сомневаюсь, что и сегодняшняя резолюция пополнит список невыполненных", - признал он. Однако, подчеркнул политик, это не должно влиять на активную позицию ассамблеи по защите прав человека в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 27:10
Now live
27:10 мин

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров (08.06.2017)  

Россия за решеткой: Комментарий уполномоченного по правам человека в РФ (09.06.2017)  

Также по теме

Belarus Petro Poroschenko und Wladimir Putin in Minsk

Порошенко и Путин обсудили судьбу украинских политзаключенных в России 09.06.2018

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на голодовку ряда украинских граждан в российских тюрьмах, выразив обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

Самые читаемые сегодня

"Заслужили": в Германии комментируют вылет сборной с ЧМ-2018  

Комментарий: Почему Путин принял Болтона и как он сдаст Трампу Иран  

Комментарий: Главный тренер сборной Германии должен уйти в отставку  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно