ПАСЕ требует от России освободить Сенцова и других политзаключенных

Парламентская ассамблея Совета Европы признала украинцев Сенцова, Балуха и Гриба политзаключенными и призвала Россию незамедлительно освободить их и еще 67 граждан Украины.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала российские власти незамедлительно освободить 70 украинских политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Этот призыв содержится в резолюции, принятой в четверг, 28 июня, в Страсбурге. До этого общественная организация #LetMyPeopleGo передала депутатам ПАСЕ список граждан Украины, попавших в российские тюрьмы по политическим мотивам и сфабрикованным обвинениям.
Политзаключенные согласно европейским критериям
Докладчиком по украинским политзаключенным в России был назначен литовский депутат от Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис. В его докладе, на основе которого написана резолюция, говорится, что дела украинского режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Владимира Балуха и Павла Гриба, сына украинского офицера, и обстоятельства их заключения позволяют считать их "политическими заключенными" по определению ПАСЕ.
Критерии, по которым ассамблея определяет это понятие, были зафиксированы в резолюции 2012 года. Так, лицо считается политическим заключенным, если заключение под стражу было осуществлено с нарушениями статей Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), если это было сделано "исключительно по политическим мотивам без привязки к совершению конкретного преступления и стало следствием судебного рассмотрения дела, которое было откровенно необъективным и продиктованным политическими интересами власти".
Эмануэлис Зингерис отметил, что готовил доклад для срочных дебатов всего за четыре дня, и у него не было времени досконально изучить обстоятельства остальных 67 дел. Однако депутат напомнил, что ранее Европарламент своей резолюцией признал всех 70 фигурантов списка #LetMyPeopleGo политическими заключенными.
Доступ к Сенцову для международных наблюдателей
Ассамблея обеспокоена судьбами Сенцова, Балуха и Гриба также и потому, что получила "тревожную информацию" о применении к ним пыток и об отказе в надлежащей медицинской помощи. А также тем, что Балух и Сенцов уже длительное время голодают в знак протеста против действий российских властей. В ПАСЕ серьезно отнеслись к сообщениям о том, что руководство колонии, где содержится Олег Сенцов, возможно, отдало распоряжение о его принудительном кормлении. Ассамблея расценивает это как нарушение статьи о запрете пыток ЕКПЧ и призывает российские власти "воздержаться от принудительного кормления Олега Сенцова и других заключенных, если это не является медицинской необходимостью для спасения их жизни".
На сегодняшний день ни у украинских властей, ни у международного сообщества нет объективной информации о состоянии здоровья и условиях, в которых содержатся заключенные граждане Украины в России. Поэтому в резолюции ПАСЕ официально призвала российские власти допустить к украинским узникам независимых международных экспертов.
ЧМ по футболу на фоне нарушений прав человека в России
Во время дебатов перед голосованием по резолюции, никто из выступающих не усомнился в том, что граждан Украины в оккупированном Крыму или задержанных на российской территории власти РФ преследуют по политическим мотивам. По мнению польского депутата Богдана Клиха, параллельно с "аннексией Крыма и военной интервенцией в Украине" Российская Федерация проводит "запугивания, похищения и задержания украинских граждан".
В эти дни все с восторгом следят за чемпионатом мира по футболу в России, забывая, что в этой стране есть политические заключенные, страдающие в тюрьмах. Об этом во время дебатов заявила норвежская депутат Ингьерд Шу. По ее словам, она была "шокирована, когда узнала, что Олег Сенцов не имеет доступа к базовой медицинской помощи". Пытки и жестокое обращение неприемлемы ни при каких обстоятельствах, поэтому Россия должна предоставить доступ представителям международных миссий в места лишения свободы, где содержатся украинские политические заключенные, убеждена депутат.
Россия продолжает нарушать основные принципы международного права и уставные требования Совета Европы, она не выполняет резолюции ПАСЕ, что "очень трудно простить", констатировал британский депутат Джон Хауэлл. "Я не сомневаюсь, что и сегодняшняя резолюция пополнит список невыполненных", - признал он. Однако, подчеркнул политик, это не должно влиять на активную позицию ассамблеи по защите прав человека в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
Смотрите также: