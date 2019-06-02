ПАСЕ сделала шаг к возвращению делегации РФ

Члены регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания в Париже в понедельник, 3 июня, приняли проект доклада и текст резолюции "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования". Если депутаты ПАСЕ поддержат эту резолюцию 24 июня во время летней сессии в Страсбурге, то она может обеспечить безусловное возвращение российской делегации в ассамблею.

Делегация РФ может вернуться в ПАСЕ в июне

РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции в отношении РФ продлевались несколько раз. В знак протеста с 2016 года российская делегация не участвует в сессиях ПАСЕ. Согласно действующему регламенту, национальные делегации должны быть представлены лишь в начале года, в январе. И поскольку в январе 2019 года российские власти не прислали заявку об участии своих депутатов в сессиях, то формальноделегации РФ в ПАСЕ не существовало.

В проекте резолюции, автором которого является глава регламентного комитета, бельгийская депутат от группы социалистов Петра Де Суттер, предлагается предоставить возможность делегациям, на данный момент не представленным в ПАСЕ, а именно от Российской Федерации и Боснии и Герцеговины, направить на рассмотрение июньской сессии заявку на свое участие.

Комитет также предложил дополнить регламент пунктом, запрещающим в случае обжалования полномочий национальной делегации лишать ее права голоса, выступлений и представительства в ассамблее и ее органах. Зато вместо санкций против делегаций предлагают создать возможность вводить санкции против их отдельных членов. Свои предложения к изменению регламента комитет объясняет майским решением КМСЕ, в котором отмечается, что каждая страна-член СЕ "имеет право и обязанность" участвовать в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи.

Не все одобряют резолюцию

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, который входит в состав регламентного комитета ассамблеи, написал на своей странице в Facebook, что комитет принял "плохой вариант" резолюции. Однако добавил, что она полностью не ликвидирует санкционную процедуру, "как того требовала российская сторона". "Даже если за резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все-таки останется", - сообщил депутат.

По его словам, сторонники возвращения России объясняли свою позицию тем, что присутствие депутатов Госдумы РФ даст возможность "начать критиковать в лицо". Арьев также отметил, что в течение трех недель, оставшихся до июньской сессии ПАСЕ, украинские депутаты будут вести активную дипломатическую работу со своими коллегами из национальных делегаций, убеждая их не голосовать за резолюцию.

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