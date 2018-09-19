 ПАСЕ предложила России компромисс для смягчения санкций | Новости из Германии о Европе | DW | 20.09.2018

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Европа

ПАСЕ предложила России компромисс для смягчения санкций

Профильный комитет ПАСЕ разработал предложения для делегации РФ. В то же время Валентина Матвиенко заявила, что у Москвы "созревает внутреннее решение" выйти из Совета Европы.

Здание Совета Европы в Страсбурге

Здание Совета Европы в Страсбурге

Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разработал компромиссные предложения, призванные уладить конфликт этой международной организации с Россией. Об этом сообщил агентству dpa в четверг, 20 сентября, один из членов комитета, немецкий социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe). Речь идет о "сбалансированных предложениях", пояснил политик, отметив, что компромисс ни в коем случае не означает "индульгенцию для Москвы" и к полному восстановлению прав делегации РФ в ПАСЕ не приведет.

Контекст

Представители российского парламента и депутаты ПАСЕ провели первую встречу, на которой обсуждалась возможность возвращения делегации РФ. Как она прошла - в репортаже DW. (23.01.2018)

Получить возможность влиять на Москву за счет возвращения российской делегации в ПАСЕ - очень спорная тактика руководства Совета Европы, считает политолог Иван Преображенский. (24.01.2018)

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге заявила, что у Москвы "созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы". "Я вам говорю это искренне, - предупредила Матвиенко. - Мы устали быть мальчиками и девочками для битья".

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Паскье приняла к сведению слова Матвиенко. Он отметил, что принимать решение о членстве в Совете Европы Россия будет на основании поправок в регламент ПАСЕ, которые профильный комитет ассамблеи рассматривает 20 сентября. Паскье сообщила РИА "Новости", что подготовленный комитетом доклад будет обсуждаться на заседании ПАСЕ 8 октября.

России могут вернуть право голоса в определенных случаях

Накануне агентство AFP сообщило, что профильный комитет ПАСЕ, в частности, рассматривает возможность вернуть россиянам право голоса в определенных случаях, например во время выборов нового генерального секретаря Совета Европы.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым ПАСЕ в апреле 2014 года лишило российскую делегацию права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами.

Россия 30 июня 2017 года объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

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Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

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ПАСЕ обдумывает возможность смягчить санкции против делегации РФ

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