ПАСЕ потребовала от России прекратить военное вмешательство в Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от России "положить конец ее военному вмешательству" на востоке Украины. Об этом говорится в тексте резолюции, принятой в четверг, 30 января, на заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге и посвященной мониторинговой процедуре ассамблеи в период с января по декабрь 2019 года.

В тексте документа члены ПАСЕ призвали Москву "полностью выполнить минские соглашения" и прекратить поддержку "незаконных вооруженных формирований" в Донбассе.

Делегация РФ не согласна с текстом резолюции

Российская делегация в свою очередь выразила несогласие с текстом резолюции по целому ряду положений. Так, депутат Госдумы Николай Рыжак, отметил, что, несмотря на протесты Москвы, ассамблея усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины.

"После этого формулировка стала выглядеть так: "полностью выполнять "минские соглашения", участником которых является РФ", - цитирует Рыжака "Интерфакс". "Мы категорически не согласны с текстом резолюции", - заявил член делегации, депутат Госдумы РФ от Чечни Шамсаил Саралиев.

"В резолюции подчеркивается причастность России к крушению малайзийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности", - написал Саралиев в своем Telegram-канале.

О нарушениях прав ЛГБТИ в Чечне

В числе других требований ПАСЕ к РФ: отказаться от "незаконной аннексии Крыма", безоговорочно и в полной мере сотрудничать с Международной следственной группой (JIT) и нидерландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в гибели рейса MH17.

Кроме того, депутаты ассамблеи ожидают от российской стороны эффективных мер по предотвращению нарушений прав ЛГБТ, в частности в Чечне, и полноценного сотрудничества с международным сообществом в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.

О "ползучей аннексии Южной Осетии и Абхазии"

Москву также призвали прекратить "ползучую аннексию грузинских регионов - Южной Осетии и Абхазии", отмечается в документе.

Наконец, в Парламентской ассамблее Совета Европы выразили тревогу в связи с обострением негативных тенденций в области "демократии, верховенства закона и прав человека" в РФ.

Полномочия делегации РФ подтвердили

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме и приняла новую процедуру, позволяющую исключить государство из организации, если оно пренебрегает правами человека.

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого до этого избрали заместителем председателя ассамблеи.

В августе 2019 года занимавший пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга РФ по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017-2018 годы.

В конце января источник ТАСС в российских дипкругах утверждал, что Россия полностью выполнила все финансовые обязательства перед СЕ. Между тем официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген уточнил, что пени по задержанным выплатам достигают 8,8 млн евро.

По данным российских СМИ, сумма задолженности за 2017, 2018 и 2019 годы составляла порядка 85 млн евро.

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