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Партия пиратов

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Партия пиратов".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Europafahnen und Nationalfahnen der EU-Mitgliedsstaaten sind am 12.04.2016 vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (Frankreich) aufgezogen. (Zu dpa «EU-Parlament will mit Reform zu einem bürgernahen Europa» vom 14.02.2017) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Берлин не сможет предотвратить избрание малых партий в Европарламент 27.05.2018

Правительство в Берлине не предоставило предложений по избирательному порогу в необходимые сроки. Это позволяет малым партиям ФРГ вновь баллотироваться в Европарламент в 2019 году.
This picture taken on June 12, 2013 shows the inside view of the server hall of Facebook in the city of Lulea, some 900 km north of Stockholm, Sweden. Social network Facebook Wednesday opened its first data centre outside the United States, in Luleaa, a coastal Swedish town near the Arctic Circle. AFP PHOTO / Susanne Lindholm /SCANPIX SWEDEN /SWEDEN OUT (Photo credit should read Susanne Lindholm/AFP/Getty Images)

Европейский суд против неизбирательного сохранения данных пользователей 21.12.2016

Сохранение телефонных и интернет-данных может быть только точечным и избирательным, считает Европейский суд. Некоторые активисты требуют изменения немецкого законодательства.

15.04.2016 BERLIN, GERMANY - APRIL 15: Bruno Gert Kramm of the Pirate Party speaks during a rally in front of the Turkish embassy on April 15, 2016 in Berlin, Germany. Protesters have denounced the reactions of the Turkish President to the satire of the German comedian Boehmermann. Jan Boehmermann could now be prosecuted under German law for insulting a foreign head of state. (Photo by Carsten Koall/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. Koal

Немецкого политика задержали за цитату скетча на президента Турции 23.04.2016

Глава берлинского отделения Партии пиратов был задержан на митинге возле посольства Турции в Берлине после того, как процитировал стихотоворение Бёмермана об Эрдогане.
Deutscher Bundestag Innenansicht Das Bild darf erstmal nur im Rahmen der Bundestagswahl und dem Rundgang verwendet werden. Foto: Philipp Böll, Juli 2013

Борьбу на выборах в бундестаг Германии поведут 34 партии 06.08.2013

В Германии окончательно определился список партий и объединений, которые поведут борьбу на выборах в бундестаг. Пять политических сил отказались от предвыборной гонки.
European Union member states' flags flutter in the wind, in front of the building of the European Parliament in Strasbourg, in this file photo taken April 21, 2004. The European Union won the Nobel Peace Prize for its long-term role in uniting the continent, the Norwegian Nobel Committee said on Friday, an award seen as morale boost for the bloc as it struggles to resolve its debt crisis. The committee praised the 27-nation EU for rebuilding after World War Two and for its role in spreading stability to former communist countries after the 1989 fall of the Berlin Wall. REUTERS/Vincent Kessler/Files (FRANCE - Tags: POLITICS)

Бундестаг понизил планку прохождения в Европарламент 14.06.2013

До трех процентов опустили барьер для прохождения в Европарламент депутаты германского бундестага. Они отреагировали на решение Федерального конституционного суда, объявившего пятипроцентный барьер неконституционным.
Der Bundesvorsitzende der Piratenpartei, Bernd Schlömer, spricht am 11.05.2013 beim Bundesparteitag der Piraten in Neumarkt in der Oberpfalz (Bayern) zu den Delegierten. Mit der Beratung des Wahlprogramms setzen die Piraten ihren Parteitag fort. Foto: Armin Weigel/dpa

"Пираты" идут на выборы с обещаниями денег и свободы 13.05.2013

Партия пиратов провела съезд, приняв предвыборную программу. В ней - гарантированный социальный минимум, бесплатный проезд в общественном транспорте и защита свободы слова.
Parteimitglieder der Piratenpartei stimmen auf dem Bundesparteitag (24-25.11.2012) ab Alle Photos sind mit Einverständnis der Fotografierten gemacht. Fotograf: Wolfgang Dick, Redaktion Hintergrund Deutschland

Немецкие "пираты" приняли экономическую программу 24.11.2012

Партия пиратов Германии не считает, что к экономическому росту следует стремиться всеми средствами. Гораздо важнее, по мнению участников партийного съезда, благосостояние населения.
Hannelore Kraft, federal state premier of Germany's most populous state North-Rhine Westphalia waves with a shirt at an election campaign in Bochum May 11, 2012. Kraft is the top candidate of the Social Democratic Party (SPD) in the May 13 federal state election in North-Rhine Westphalia. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Выборы в земле Северный Рейн-Вестфалия: первые прогнозы 13.05.2012

Победителем на выборах в ландтаг крупнейшей земли Германии Северный Рейн-Вестфалия по прогнозам стали социал-демократы. Партия пиратов может пройти в четвертый земельный парламент подряд.
Schleswig-Holstein/ Der Spitzenkandidat der SPD in Schleswig-Holstein fuer die Landtagswahl, Torsten Albig, kratzt sich am Sonntag (06.05.12) in Kiel auf einer Pressekonferenz zu den ersten Prognosesn der Wahlergbnisse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Kopf. Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein entscheidet sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach den Prognosen von ARD und ZDF vom Sonntagabend lagen SPD und CDU fast gleichauf. Die FDP brach ihre Serie von Wahlniederlagen und uebersprang deutlich die Fuenf-Prozent-Huerde. Die Linke muss hingegen nach nur zweieinhalb Jahren aus dem Parlament ausscheiden. Die Piratenpartei setzte den Prognosen zufolge ihren Siegeszug fort und zog erstmals ins Kieler Parlament ein. Es ist der dritte Landtag mit einer Piratenfraktion. (zu dapd-Text) Foto: Nigel Treblin/dapd

Выборы в Шлезвиг-Гольштейне не выявили явного победителя 06.05.2012

По предварительным итогам, почти равное число голосов на выборах в Шлезвиг-Гольштейне получили христианские демократы и социал-демократы. В ландтаг также прошли "зеленые", СвДП, "пираты" и партия датского меньшинства.
Schleswig-Holstein/ ARCHIV: Papierfaehnchen der Piratenpartei stehen auf einer Pressekonferenz der Partei in Neumuenster auf einem Tisch (Foto vom 19.03.12). Die Piratenpartei hat bei einer Umfrage bundesweit leicht an Zustimmung der Waehler verloren. Im Wahltrend von RTL und Stern sank sie im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf sechs Prozent und damit den niedrigsten Wert seit Anfang Dezember, wie der Sender und das Magazin am Mittwoch (21.03.12) mitteilten. (zu dapd-Text) Foto: Tim Riediger/dapd.

Немецкие "пираты" выбрали нового шефа 28.04.2012

Двухдневный съезд немецкой Партии пиратов открылся в Ноймюнстере в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Его участники избрали партийное руководство и обсудят отношение к правому экстремизму.
Eine Regierungserklärung zum Thema Afghanistan gibt Außenminister Guido Westerwelle (FDP) am Donnerstag (15.12.2011) im Bundestag in Berlin ab. Weitere Themen sind die Rente ab 67, Verbraucherschutz im Internet, Bedingungen in griechischen Flüchtlingslagern und Fachkräftegewinnung im Bund. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn

Опрос: ведущие партии Германии в 2011 году понесли численные потери 13.02.2012

Численный состав большинства политических партий Германии в 2011 году заметно сократился. Пополнить свои ряды удалось лишь "пиратам" и "зеленым". Эксперты видят причину в потере привлекательности ведущих партий.
Bayern/ Ein Demonstrant haelt am Samstag (11.02.12) waehrend einer Demonstration gegen das geplante Anti-Produktpiraterie-Abkommen ACTA in der Innenstadt von Muenchen ein Plakat mit der Aufschrift No to ACTA. Nach Polizeiangaben nahmen in Muenchen rund 16.000 Demonstranten teil. Das Abkommen, das zwischen der EU, den USA und neun weiteren Laendern das Vorgehen gegen Produktpiraterie vereinheitlichen soll, gefaehrdet aus Sicht der Kritiker den Datenschutz. Deutschland will den Vertrag vorerst nicht unterzeichnen. (zu dapd-Text) Foto: Lukas Barth/dapd

В Германии протестуют против соглашения по борьбе с интернет-пиратством 11.02.2012

По всей Германии прошли массовые протесты против международного соглашения о борьбе с интернет-пиратством ACTA, подписание которого Берлин накануне решил отложить. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек.
Das Wahlplakat der Piratenpartei ist am Freitag (09.09.2011) im Berliner Stadtteil Friedrichshain auf einer Verkehrsinsel zu sehen. Die Piratenpartei hat gute Chancen, erstmals in ein Landesparlament einzuziehen. In der ARD-Vorwahlumfrage zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 18.08.2011 kommt die Piratenpartei auf 6,5 Prozent der Stimmen. Foto: Kay Nietfeld dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Десять процентов немцев готовы отдать голоса за Партию пиратов 19.10.2011

Если бы в ближайшие выходные в ФРГ состоялись парламентские выборы, то 10 процентов голосов набрала бы Партия пиратов. А либералы, входящие вместе с ХДС/ХСС в правящую в ФРГ коалицию, не вошли бы в состав бундестага.
Spitzenkandidat Klaus Wowereit (SPD) zeigt sich am Sonntag (18.09.2011) in Berlin bei der Wahlparty der SPD in der Kulturbrauerei zusammen mit seinem Lebensgefährten Jörn Kubicki seinen Anhängern. Rund 2,47 Millionen Berliner waren zur Wahl des 17. Berliner Abgeordnetenhauses aufgerufen. Foto: Bernd von Jutrczenka dpa/lbn

Выборы в Берлине: социал-демократы сохранили позиции ведущей партии 19.09.2011

Социал-демократы сохранили ведущие позиции по итогам выборов в земельный парламент Берлина. СвДП не удалось преодолеть 5-процентный барьер. Впервые в истории ФРГ в парламенте будет представлена Партия пиратов.
Ein Wahlplakat (2.v.l.) der CDU mit einem Foto des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank Henkel, und ein Wahlplakat der SPD mit einem Foto von Berlins Regierendem Buergermeister, Klaus Wowereit (SPD), stehen am Montag (15.08.11) in Berlin im Rahmen des Wahlkampfes um die Berliner Abgeordnetenhauswahl auf einem Gruenstreifen der Frankfurter Allee. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl findet am 18. September 2011 statt. Foto: Axel Schmidt/dapd

В Берлине проходят выборы в городской парламент 18.09.2011

Голосование по выборам в городской парламент Берлина завершает череду региональных выборов в Германии в 2011 году. Наибольшие шансы на победу - у социал-демократов. За ними следуют ХДС и "зеленые".
Jens Seipenbusch blickt am Samstag (04.07.2009) auf dem Bundesparteitag der Piratenpartei in Hamburg in die Kamera des Fotografen. Seipenbusch wurde zum neuen Bundesvorsitzenden der Partei gewählt. Der Physiker aus Münster setzte sich gegen zwei Gegenkandidaten durch. Mit ihm an der Spitze wollen die Piraten bei der Wahl am 27. September über die Fünf-Prozent-Hürde kommen und in den Bundestag einziehen. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno +++(c) dpa - Report+++

В выборах в бундестаг готовы участвовать 52 партии и объединения 15.07.2009

В выборах в бундестаг собираются принять участие более 50 партий и политических объединений. Среди них числятся, например, партия пиратов и партия седых, а также партия курильщиков.