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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Партия пиратов".
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Правительство в Берлине не предоставило предложений по избирательному порогу в необходимые сроки. Это позволяет малым партиям ФРГ вновь баллотироваться в Европарламент в 2019 году.
Сохранение телефонных и интернет-данных может быть только точечным и избирательным, считает Европейский суд. Некоторые активисты требуют изменения немецкого законодательства.
Глава берлинского отделения Партии пиратов был задержан на митинге возле посольства Турции в Берлине после того, как процитировал стихотоворение Бёмермана об Эрдогане.
В Германии окончательно определился список партий и объединений, которые поведут борьбу на выборах в бундестаг. Пять политических сил отказались от предвыборной гонки.
До трех процентов опустили барьер для прохождения в Европарламент депутаты германского бундестага. Они отреагировали на решение Федерального конституционного суда, объявившего пятипроцентный барьер неконституционным.
Партия пиратов провела съезд, приняв предвыборную программу. В ней - гарантированный социальный минимум, бесплатный проезд в общественном транспорте и защита свободы слова.
Партия пиратов Германии не считает, что к экономическому росту следует стремиться всеми средствами. Гораздо важнее, по мнению участников партийного съезда, благосостояние населения.
Победителем на выборах в ландтаг крупнейшей земли Германии Северный Рейн-Вестфалия по прогнозам стали социал-демократы. Партия пиратов может пройти в четвертый земельный парламент подряд.
По предварительным итогам, почти равное число голосов на выборах в Шлезвиг-Гольштейне получили христианские демократы и социал-демократы. В ландтаг также прошли "зеленые", СвДП, "пираты" и партия датского меньшинства.
Двухдневный съезд немецкой Партии пиратов открылся в Ноймюнстере в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Его участники избрали партийное руководство и обсудят отношение к правому экстремизму.
Численный состав большинства политических партий Германии в 2011 году заметно сократился. Пополнить свои ряды удалось лишь "пиратам" и "зеленым". Эксперты видят причину в потере привлекательности ведущих партий.
По всей Германии прошли массовые протесты против международного соглашения о борьбе с интернет-пиратством ACTA, подписание которого Берлин накануне решил отложить. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек.
Если бы в ближайшие выходные в ФРГ состоялись парламентские выборы, то 10 процентов голосов набрала бы Партия пиратов. А либералы, входящие вместе с ХДС/ХСС в правящую в ФРГ коалицию, не вошли бы в состав бундестага.
Социал-демократы сохранили ведущие позиции по итогам выборов в земельный парламент Берлина. СвДП не удалось преодолеть 5-процентный барьер. Впервые в истории ФРГ в парламенте будет представлена Партия пиратов.
Голосование по выборам в городской парламент Берлина завершает череду региональных выборов в Германии в 2011 году. Наибольшие шансы на победу - у социал-демократов. За ними следуют ХДС и "зеленые".
В выборах в бундестаг собираются принять участие более 50 партий и политических объединений. Среди них числятся, например, партия пиратов и партия седых, а также партия курильщиков.
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