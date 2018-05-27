Десять процентов немцев готовы отдать голоса за Партию пиратов

Если бы в ближайшие выходные в ФРГ состоялись парламентские выборы, то 10 процентов голосов набрала бы Партия пиратов. А либералы, входящие вместе с ХДС/ХСС в правящую в ФРГ коалицию, не вошли бы в состав бундестага.