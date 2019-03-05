 Партия Орбана обещает снять плакаты с критикой в адрес Евросоюза | Новости из Германии о Европе | DW | 07.03.2019

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Европа

Партия Орбана обещает снять плакаты с критикой в адрес Евросоюза

Правящий в Венгрии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьера Виктора Орбана намерен участвовать в выборах в Европарламент в составе Европейской народной партии.

Плакаты партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз с изображением миллиардера Джорджа Сороса и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера

Плакаты партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" с изображением миллиардера Джорджа Сороса и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера

Возглавляемая премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" обещает пойти навстречу Европейской народной партии (ЕНП) и заменить спорные плакаты, критикующие Евросоюз. Об этом заявил зампредседателя ФИДЕС Гергей Гуяш в Будапеште в четверг, 7 марта. По его словам, кампания, направленная против руководства ЕС и его миграционной политики, будет закончена 15 марта.

Вызвавшие критику плакаты будут заменены на постеры, информирующие о планах Орбана по повышению рождаемости в Венгрии, а также о  намерении ФИДЕС остаться в составе ЕНП, пояснил Гуяш. Он заверил, что ФИДЕС намерена участвовать в выборах в Европарламент в составе ЕНП, так как "у нас больше общего, чем различий".

Контекст

Виктор Орбан попирает ценности ЕС, защищая осужденного преступника, полагает Борис Георгиевски. И призывает Будапешт депортировать македонского экс-премьера Николу Груевского. (17.11.2018)

Международные благотворительные фонды все чаще открывают филиалы в Берлине. Для некоторых, как для фонда Сороса, это вынужденный шаг. Других же привлекает положительный имидж столицы ФРГ. (30.09.2018)

В то же время в газете Magyar Nemzet, считающейся рупором Орбана, появилась передовая статья о том, что ФИДЕС следует покинуть ряды ЕНП и объединиться с такими право-популистскими партиями, как итальянская "Лига".

Главный кандидат от ЕНП выдвинул требования Орбану

Ранее венгерское правительство запустило рекламную кампанию, направленную против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса. Плакаты, вывешенные в рамках этой кампании вызвали возмущение в рядах ЕНП и послужили причиной призывов исключить правящую венгерскую партию из состава крупнейшей политической силы Европарламента.

Чтобы избежать этого, Орбан должен до конца марта выполнить три условия, заявил главный кандидат ЕНП на выборах в Европарламент, немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber). В частности, он потребовал от премьера Венгрии "немедленно и бесповоротно покончить с антибрюссельскими кампаниями своего правительства", принести извинения другим партиям - членам ЕНП за свои антиевропейские высказывания, а также гарантировать, что Центральноевропейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый Соросом, останется в Будапеште.

В конце февраля Хорватская крестьянская партия (HSS) объявила о выходе из состава ЕНП, объяснив этот шаг тем, что связанные с Орбаном бизнесмены приобретают хорватские СМИ.

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    Автор: Илья Коваль


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