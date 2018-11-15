Партийный съезд немецких правых популистов сопровождался протестами

Съезд правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Магдебурге сопровождается протестами. В субботу, 17 ноября, в акции под лозунгом "За солидарную Европу", по оценкам полиции, участвуют около 350 человек. Организаторы заявили о 500 участниках акции.

Целью манифестации было подчеркнуть особую важность открытой Европы и предотвратить дальнейший раскол общества со стороны правых популистов. По данным правоохранительных органов, акция проходила спокойно.

Цель АдГ - более 15 процентов на выборах в Европарламент

Председатель АдГ Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) считает, что хорошим результатом партии на предстоящих выборах в Европарламент стал бы показатель более 15 процентов голосов, а "очень хорошим результатом" - более 20 процентов.

В какую фракцию в Европарламенте могла бы войти АдГ в том случае если она наберет достаточное количество голосов для получения мандатов, Мойтен не указал, отметив наличие точек соприкосновения с французским "Национальным объединением" Марин Ле Пен, польской партией "Закон и справедливость", а также итальянской "Лигой".

Главным кандидатом избран Йорг Мойтен

Накануне вечером Мойтен был избран главным кандидатом АдГ на выборах в Европарламент, вторым номером в предвыборном списке стал политик из Эссена Гидо Райль (Guido Reil). Предвыборная программа АдГ на выборах в Европарламент, которые намечены на май 2019 года, будет утверждена на партийном съезде в январе.

Ранее ряд немецких СМИ сообщили о предполагаемом нелегальном финансировании АдГ из Швейцарии. По данным медиакомпаний WDR и NDR, а также издание Süddeutsche Zeitung, на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) было сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро. Средства многократно перечислялись с июля по сентябрь 2017 года от "одной швейцарской фармакологической компании" на счет местной организации АдГ в округе Боденского озера, в котором Вайдель баллотировалась в бундестаг.

Неправомерные пожертвования

По словам эксперта по правам политических партий в ФРГ Мартина Морлока, подобное финансирование не может считаться законным, поскольку поступает из-за пределов Евросоюза от лиц, не являющихся гражданами Германии. Помимо этого, пожертвования свыше 50 тысяч евро должны быть зарегистрированы партиями в администрации бундестага, информация о них подлежит немедленному обнародованию.

В 2017 году партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6% голосов, и стала крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. Начиная с 2014 года по настоящее время, АдГ смогла пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии. На данный момент рейтинг партии, согласно опросам ARD, составляет 14 процентов.

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