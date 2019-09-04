Паровозный кочегар, придумавший колготки

Предшественниками колготок были, разумеется, чулки, поэтому сначала надо несколько слов сказать и о них. Первые чулки были, строго говоря, длинными носками или гетрами. В холодное время года и дня они согревали ноги представителей благородного сословия и охотников. Носили их сначала только мужчины, - например, легендарный Натти Бампо, известный под прозвищами Зверобой, Следопыт, Соколиный Глаз и Кожаный Чулок, которого знает каждый мальчишка, который зачитывался романами Фенимора Купера.

Чулки для знати

Но прясть чулки умели уже в Древнем Египте (из льна) и в Месопотамии (из шерсти). Носили их только жрецы и прочая знать. Простой народ ходил с голыми ногами. Западная Европа открыла чулки лишь в XIV веке. Расшитые шелковые чулки с кокетливыми подвязками бантиком носили, например, французские короли. Во второй половине XVI века чулки вошли в моду уже и среди широких слоев населения. Но, конечно, вязаные: они были намного дешевле, чем из шелка или батиста.

Победное шествие чулок в Старом Свете по-настоящему началось где-то в 1860 году, когда стал популярным французский канкан. Юбки несколько укоротили, поэтому чулки оказывались в поле зрения, привлекали внимание. И нет ничего удивительного в том, что чулки стали важным элементом моды, причем преобладали соблазнительные черный и красный цвета.

Так рекламировала нейлоновые чулки американская кинозвезда Рита Хейворт в 1949 году

Чем короче становились юбки, тем важнее - чулки и позже колготки. В 1935 году американский химик Уоллес Хьюм Карозерс синтезировал нейлоновую ткань. В 1938 году немец Пауль Шлак (Paul Schlack) изготовил другой, аналогичный синтетический материал - перлон (в СССР он стал известен как капрон). Он тоже был легким, эластичным и почти прозрачным. Спустя год были проданы первые нейлоновые чулки. Стоили они дешево и были прочнее по сравнению с хлопчатобумажными и шелковыми.

Немецкий патент на колготки

Ну, а первые колготки из перлона появились на свет в 1953 году в немецком городе Липпштадте. До этого чулки просто пришивали к трусам (так делали, например, танцовщицы), и получалось что-то вроде колготок. Но в промышленных масштабах даже эти "как бы колготки" не выпускали.

Колготки в современном понимании - цельные и из эластичного материала - впервые поступили на прилавки магазинов в США 60 лет назад, 4 сентября 1959 года. Но в Европе их начали изготовлять раньше. И первым это сделал в 1953 году немец Вернер Ульман (Werner Uhlmann). В Восточной Германии его родители владели небольшой чулочной фабрикой. После Второй мировой ее демонтировали советские трофейные бригады и отправили оборудование в СССР - не то в Смоленск, не то в Тушино. Смонтировали на месте, и фабрика начала массовый выпуск "чулочно-носочных изделий" (так они назывались официально).

А так рекламируют колготки в 2019-м...

Сам Ульман бежал из Восточной Германии на Запад с одним только маленьким рюкзачком, в котором находились патенты. На Западе в рамках плана Маршалла ему дали под эти патенты денег на покупку станков.

Вернер Ульман установил станки в полуразрушенном цехе одной из бывших оружейных фабрик, и в 1948 году фирма Uhli-Werke начала выпуск перлоновых чулок со швом. Но качество их было низким, и конкурировать с крупными немецкими, тем более американскими фирмами Ульман не мог. Тогда ему и пришла в голову идея изготовить чулки, которые можно было бы носить без чулочного пояса или подвязок.

Между прочим, по профессии Вернер Ульман был паровозным кочегаром. Но его блестящий технический талант позволял ему экспериментировать с материалом, формой, растяжкой. Материал для будущих колготок (нейлоновую или перлоновую пряжу) нужно было сделать эластичным. Ульман смог достичь этого, используя водяной пар. В феврале 1953 года он получил патент на колготки. Но производили их сначала очень мало, так как массовый выпуск эластичной пряжи трудно было наладить. Да и спрос оказался не слишком большим, хотя Ульман освобождал женщин от неудобных поясов и застежек.

Контракт с Кристианом Диором

Его самым большим успехом стал контракт со знаменитым французским модельером Кристианом Диором, который в 1953 году купил у Ульмана патент на изготовление синтетической ткани для чулок и колготок. Маэстро даже лично приезжал в Липпштадт, чтобы познакомиться с процессом производства на фабрике.

Но была одна серьезная проблема. Ульман продолжал упорно делать колготки со швом даже тогда, когда его конкуренты стали изготовлять их без шва. Выдающийся изобретатель, технически очень талантливый человек, Ульман совершенно не разбирался в том, что может понравиться женщинам. В конце концов, его колготки со швом стали "неликвидными". Ульман оказался на грани разорения, и его фирму купила крупная компания Falke.

Что касается колготок, то их триумф наступил во второй половине 1960-х годов, когда пришла мода на мини-юбки. В 1966 году было продано 600 миллионов пар чулок и 17 миллионов пар колготок. А уже в начале 1970-х - более полумиллиарда колготок и "только" сто миллионов пар чулок.

Чулочные штанишки в СССР

В Советский Союз первые колготки пришли в первой половине 1960-х годов из Чехословакии, потому, наверное, и прижилось такое название этой детали женского туалета - от чешского "puncoskovy kalhotky" (в переводе - "чулочные штанишки"). В тогдашнем СССР они были в дефиците, как, впрочем, и многое другое. Потом импортные колготки стали чаще появляться на прилавках магазинов и долгое время стоили 7 руб. 70 коп. Изделия отечественного производства были гораздо дешевле, но их качество и ассортимент не шли ни в какое сравнение с импортом. Советские колготки очень быстро теряли цвет, и его, как рассказывают, восстанавливали с помощью крепкого чая или анилиновых красителей.

Но что интересно: сегодня возвращается мода на чулки. Они менее удобны, чем колготки, не столь практичны и более дорогие. Зато эротичнее. Это порой оказывается важнее - как для женщин, так и для мужчин. Как бы то ни было, но изготовление и продажа чулок и колготок давно стала очень серьезной и прибыльной отраслью экономики. Так, в Германии в прошлом году было продано чулок и колготок на 790 миллионов евро.

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