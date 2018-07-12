 Парламент Чехии выразил доверие правительству Андрея Бабиша | Новости из Германии о Европе | DW | 12.07.2018

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Европа

Парламент Чехии выразил доверие правительству Андрея Бабиша

Правительство меньшинства в Чехии заручилось поддержкой парламента после многомесячных дискуссий. Чешский кабмин возглавляет миллиардер Андрей Бабиш.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Парламент Чехии в ночь на четверг, 12 июля, выразил доверие правительству меньшинства Андрея Бабиша, в которое входят возглавляемая Бабишем партия АНО ("Акция недовольных граждан") и социал-демократы. Заседание длилось более 16 часов. Из 196 присутствовавших депутатов в пользу правительства Бабиша проголосовали 105, 91 были против. На формирование правительства в Чехии потребовалось около девяти месяцев.

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Коалиции АНО и социал-демократов при голосовании потребовалась помощь коммунистов, которые впервые с 1989 года участвовали в определении судьбы кабинета министров. Коммунисты заявили, что поддержат правительство Бабиша в обмен на должности в крупных государственных компаниях.

Большинство партий не хотели сотрудничать с миллиардером Бабишем, которого обвиняют в мошенничестве при получении субсидий от Евросоюза. Сам Бабиш отрицает какие-либо правонарушения. По его словам, он хотел бы сохранить прозападный курс Чехии, избежав противостояний с ЕС наподобие тех, в которые оказались вовлечены Польша и Венгрия. Правительства в Варшаве и Будапеште, помимо прочего, конфликтуют с Еврокомиссией в связи с вопросом разделения властей.

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    Автор: Илья Коваль


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