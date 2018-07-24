Парламент Турции одобрил новый закон о безопасности

Парламент Турции во вторник, 24 июля, одобрил новый закон о безопасности, призванный заменить нормы отмененного ранее чрезвычайного положения, сообщает агентство Reuters.
Принятый закон, в частности, расширяет полномочия местных властей и увеличивает период содержания людей под стражей. Закон также разрешает отстранять госслужащих от должностей по подозрению в связях или контактах с организациями, которые считаются в Турции террористическими. Кроме того, главы городов смогут ограничивать вход и въезд на определенные территории и запрещать собрания, а также разрешать военным проводить обыски. Всего в законе содержатся 24 нормы, пишет газета Hürriyet.
Введенный после попытки путча 15 июля 2016 года режим чрезвычайного положения был прекращен в Турции 19 июля. За время действия режима ЧП были арестованы и задержаны более 230 тысяч человек по подозрению к причастности к госперевороту, уволены более 120 тысяч госслужащих, а также закрыты более 150 СМИ, более 1400 НКО и 15 университетов.
Переизбрание президента Реджепа Тайипа Эрдогана ранее формально завершило переход Турции к президентской форме правления. Отныне Эрдоган сможет выпускать декреты, имеющие силу законов, назначать членов правительства и судей.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Начало путча
Это первые фото, которые пришли из Турции вечером 15 июля 2016 года: танки заблокировали мост через Босфор в Стамбуле. Становится все более очевидным, что часть военных предприняла попытку госпереворота. Звучат выстрелы, есть раненые. В ночном небе слышен звук летающих истребителей и вертолетов.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Танки в аэропорту
Аналогичная картина в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Перед ним встали танки. Кроме того, мятежники заняли помещение, откуда осуществляется управление полетами, и остановили воздушное сообщение. Пока путчистам противостоят всего лишь отдельные группы людей.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Парламент под огнем
Парламент в Анкаре также становится целью путчистов. Ровно в 2 часа 32 минуты по местному времени здание Великого народного собрания Турции было атаковано с воздуха несколькими истребителями F-16.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Жертвы мятежа
В ходе перестрелок и столкновений, по официальным данным, погибли 249 человек, более 2000 получили ранения. Те из них, кто выступили против путчистов, превозносятся сегодня властями как "мученики".
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Отпор путчистам
Еще ночью стало ясно, что попытка госпереворота провалится. На фото - полиция и другие военные задерживают на площади Таксим в Стамбуле солдат, причастных к военному мятежу.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Эрдоган дает о себе знать
Президент Турции предстает перед народом необычным способом. Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам: "Я призываю наш народ собираться на площадях и в аэропорту". Появление в эфире Эрдогана опровергает слухи об отстранении его от власти.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Люди выходят на улицы
Многие турки откликнулись на призыв президента. Они заполонили улицы, оказали сопротивление путчистам и, тем самым, способствовали тому, что попытка переворота провалилась. На фото - жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Акты мести
На следующее утро путчисты почти повсеместно потерпели поражение. Только отдельные группы продолжали сопротивление. Теперь настал черед стихийных актов мести в отношении сторонников неудавшегося военного переворота.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Поиски путчистов
Силы безопасности начали охоту на тех, кто был причастен к попытке госпереворота. Начались аресты.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Предполагаемый закулисный организатор
Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Празднование победы
Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Чрезвычайное положение
Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Масштабные чистки
После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Эрдоган расширяет свою власть
До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.
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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия
Ослабленная оппозиция
Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.
Автор: Кристиан Вольф
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
Около 21 тысячи учителей частных школ…
…лишены лицензий, в их отношении ведется расследование в связи с попыткой переворота в Турции.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
39 теле- и радиокомпаний…
…лишились лицензий на вещание из-за подозрений в связях с движением Гюлена. Ранее по тем же причинам в Турции были закрыты три информационных агентства, 45 газет и 15 журналов, а также 29 издательств.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
399 сотрудников министерства по делам семьи…
…и социальной политики Турции были освобождены от своих обязанностей.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
Около 9000 военнослужащих…
…были задержаны по подозрению в участии в госперевороте. Арестован, в том числе и главнокомандующий ВВС страны Акын Озтюрк, которого считают "формальным предводителем хунты". На сегодня сняты со своих постов почти 1700 военных, среди них 157 генералов и адмиралов, что составляет почти 44 процента высшего командного состава армии.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
Более 100 сотрудников разведки…
… из Национальной разведывательной организации (MIT) лишились своих должностей. На фото глава MIT Хакан Фидан с турецким премьером Бинали Йылдырымом.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
3049 судей…
…отстранены от своих обязанностей по решению Верховного совета судей Турции.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
Около 1500 сотрудников министерства финансов…
…отстранены от работы из-за подозрений в связях с движением политического оппонента Эрдогана, Фетхуллаха Гюлена.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
8777 сотрудников МВД…
…среди которых 30 губернаторов провинций, лишились своих постов. Всего в Турции 81 провинция. От должностей были также отстранены 88 сотрудников министерства иностранных дел.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
257 сотрудников канцелярии премьер-министра…
…Бинали Йылдырыма уволены после неудавшейся попытки военного переворота в Турции.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
1577 деканов университетов…
…уволены в рамках массовых чисток, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство образования страны лишилось 15 200 сотрудников, подозреваемых в связях с противниками турецких властей.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
492 сотрудника Диянета…
… как называют Управление по делам религий Турции, освобождены от своих обязанностей и подозреваются в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
В общей сложности 60 000 жителей Турции...
...были арестованы, задержаны, уволены, временно отстранены от должности после провала попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.
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Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча
Списки были готовы заранее?
"То обстоятельство, что сразу после событий появились списки (для арестов. - Ред.), указывает, что они были подготовлены заранее и должны были быть использованы в определенный момент", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан.
Автор: Илья Коваль