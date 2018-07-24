 Парламент Турции одобрил новый закон о безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2018

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Европа

Парламент Турции одобрил новый закон о безопасности

Принятый турецкими депутатами закон направлен на борьбу с организациями, считающимися в Турции террористическими. Он расширяет полномочия властей и увеличивает срок содержания людей под стражей.

Заседание парлаемнта Турции (фото из архива)

Заседание парлаемнта Турции (фото из архива)

Парламент Турции во вторник, 24 июля, одобрил новый закон о безопасности, призванный заменить нормы отмененного ранее чрезвычайного положения, сообщает агентство Reuters.

Контекст

Последствия неудавшегося госпереворота до сих пор видны в сегодняшней Турции. DW - о том, как сейчас живет травмированное насилием общество. (15.07.2017)

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецких военных представителей при НАТО в причастности к попытке провалившегося путча. Офицеры анонимно рассказали DW о том, что с ними происходит. (07.12.2016)

Принятый закон, в частности, расширяет полномочия местных властей и увеличивает период содержания людей под стражей. Закон также разрешает отстранять госслужащих от должностей по подозрению в связях или контактах с организациями, которые считаются в Турции террористическими. Кроме того, главы городов смогут ограничивать вход и въезд на определенные территории и запрещать собрания, а также разрешать военным проводить обыски. Всего в законе содержатся 24 нормы, пишет газета Hürriyet.

Введенный после попытки путча 15 июля 2016 года режим чрезвычайного положения был прекращен в Турции 19 июля. За время действия режима ЧП были арестованы и задержаны более 230 тысяч человек по подозрению к причастности к госперевороту, уволены более 120 тысяч госслужащих, а также закрыты более 150 СМИ, более 1400 НКО и 15 университетов.

Переизбрание президента Реджепа Тайипа Эрдогана ранее формально завершило переход Турции к президентской форме правления. Отныне Эрдоган сможет выпускать декреты, имеющие силу законов, назначать членов правительства и судей.

Смотрите также:

  • Танки и машина на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Начало путча

    Это первые фото, которые пришли из Турции вечером 15 июля 2016 года: танки заблокировали мост через Босфор в Стамбуле. Становится все более очевидным, что часть военных предприняла попытку госпереворота. Звучат выстрелы, есть раненые. В ночном небе слышен звук летающих истребителей и вертолетов.

  • Человек перед танком в стамбульском аэропорту

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Танки в аэропорту

    Аналогичная картина в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Перед ним встали танки. Кроме того, мятежники заняли помещение, откуда осуществляется управление полетами, и остановили воздушное сообщение. Пока путчистам противостоят всего лишь отдельные группы людей.

  • Парламент после обстрела с воздуха

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Парламент под огнем

    Парламент в Анкаре также становится целью путчистов. Ровно в 2 часа 32 минуты по местному времени здание Великого народного собрания Турции было атаковано с воздуха несколькими истребителями F-16.

  • Человек, протестующий против путча, на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Жертвы мятежа

    В ходе перестрелок и столкновений, по официальным данным, погибли 249 человек, более 2000 получили ранения. Те из них, кто выступили против путчистов, превозносятся сегодня властями как "мученики".

  • Человек схватил автомат в руках военного

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Отпор путчистам

    Еще ночью стало ясно, что попытка госпереворота провалится. На фото - полиция и другие военные задерживают на площади Таксим в Стамбуле солдат, причастных к военному мятежу.

  • Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган дает о себе знать

    Президент Турции предстает перед народом необычным способом. Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам: "Я призываю наш народ собираться на площадях и в аэропорту". Появление в эфире Эрдогана опровергает слухи об отстранении его от власти.

  • Жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Люди выходят на улицы

    Многие турки откликнулись на призыв президента. Они заполонили улицы, оказали сопротивление путчистам и, тем самым, способствовали тому, что попытка переворота провалилась. На фото - жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами.

  • Человек бьет дубинкой солдат, принимавших участие в мятеже

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Акты мести

    На следующее утро путчисты почти повсеместно потерпели поражение. Только отдельные группы продолжали сопротивление. Теперь настал черед стихийных актов мести в отношении сторонников неудавшегося военного переворота.

  • Раздетые участники путча лежат на дороге под прицелом сотрудников сил безопасности

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Поиски путчистов

    Силы безопасности начали охоту на тех, кто был причастен к попытке госпереворота. Начались аресты.

  • проповедник Фетхуллах Гюлен

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Предполагаемый закулисный организатор

    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

  • Празднование победы над путчистами на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Празднование победы

    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 21 тысячи учителей частных школ…

    …лишены лицензий, в их отношении ведется расследование в связи с попыткой переворота в Турции.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    39 теле- и радиокомпаний…

    …лишились лицензий на вещание из-за подозрений в связях с движением Гюлена. Ранее по тем же причинам в Турции были закрыты три информационных агентства, 45 газет и 15 журналов, а также 29 издательств.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    399 сотрудников министерства по делам семьи…

    …и социальной политики Турции были освобождены от своих обязанностей.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 9000 военнослужащих…

    …были задержаны по подозрению в участии в госперевороте. Арестован, в том числе и главнокомандующий ВВС страны Акын Озтюрк, которого считают "формальным предводителем хунты". На сегодня сняты со своих постов почти 1700 военных, среди них 157 генералов и адмиралов, что составляет почти 44 процента высшего командного состава армии.

  • Türkei Binali Yildirim und Hakan Fidan

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Более 100 сотрудников разведки…

    … из Национальной разведывательной организации (MIT) лишились своих должностей. На фото глава MIT Хакан Фидан с турецким премьером Бинали Йылдырымом.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    3049 судей…

    …отстранены от своих обязанностей по решению Верховного совета судей Турции.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 1500 сотрудников министерства финансов…

    …отстранены от работы из-за подозрений в связях с движением политического оппонента Эрдогана, Фетхуллаха Гюлена.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    8777 сотрудников МВД…

    …среди которых 30 губернаторов провинций, лишились своих постов. Всего в Турции 81 провинция. От должностей были также отстранены 88 сотрудников министерства иностранных дел.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    257 сотрудников канцелярии премьер-министра…

    …Бинали Йылдырыма уволены после неудавшейся попытки военного переворота в Турции.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    1577 деканов университетов…

    …уволены в рамках массовых чисток, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство образования страны лишилось 15 200 сотрудников, подозреваемых в связях с противниками турецких властей.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    492 сотрудника Диянета…

    … как называют Управление по делам религий Турции, освобождены от своих обязанностей и подозреваются в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    В общей сложности 60 000 жителей Турции...

    ...были арестованы, задержаны, уволены, временно отстранены от должности после провала попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

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    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Списки были готовы заранее?

    "То обстоятельство, что сразу после событий появились списки (для арестов. - Ред.), указывает, что они были подготовлены заранее и должны были быть использованы в определенный момент", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан.

    Автор: Илья Коваль


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Турецкие офицеры НАТО скрываются в Европе

Контекст

Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

Год назад мятежники попытались свергнуть турецкого президента. Но путч провалился, и Эрдоган лишь усилил свои позиции. Неудавшийся переворот и его последствия - в фотогалерее DW. (14.07.2017)  

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