Парламент Турции одобрил новый закон о безопасности

Парламент Турции во вторник, 24 июля, одобрил новый закон о безопасности, призванный заменить нормы отмененного ранее чрезвычайного положения, сообщает агентство Reuters.

Принятый закон, в частности, расширяет полномочия местных властей и увеличивает период содержания людей под стражей. Закон также разрешает отстранять госслужащих от должностей по подозрению в связях или контактах с организациями, которые считаются в Турции террористическими. Кроме того, главы городов смогут ограничивать вход и въезд на определенные территории и запрещать собрания, а также разрешать военным проводить обыски. Всего в законе содержатся 24 нормы, пишет газета Hürriyet.

Введенный после попытки путча 15 июля 2016 года режим чрезвычайного положения был прекращен в Турции 19 июля. За время действия режима ЧП были арестованы и задержаны более 230 тысяч человек по подозрению к причастности к госперевороту, уволены более 120 тысяч госслужащих, а также закрыты более 150 СМИ, более 1400 НКО и 15 университетов.

Переизбрание президента Реджепа Тайипа Эрдогана ранее формально завершило переход Турции к президентской форме правления. Отныне Эрдоган сможет выпускать декреты, имеющие силу законов, назначать членов правительства и судей.

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