 Парламент Северной Осетии требует закрыть завод ″Электроцинк″ | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2018

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Россия

Парламент Северной Осетии требует закрыть завод "Электроцинк"

После пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе введен режим временного простоя. Петиция с требованием закрыть завод из-за вреда окружающей среде набрала 19 000 подписей.

Пожар на заводе Электроцинк во Владикавказе 21 октября

Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе 21 октября

Депутаты парламента Северной Осетии в четверг, 25 октября, поддержали требование закрыть завод "Электроцинк" в городе Владикавказе в связи с его опасностью для окружающей среды и местных жителей. "Опасность здоровью населения остается реальной, принимаемых мер заводом по налаживанию экологической обстановки недостаточно", - цитирует ТАСС принятое парламентариями заявление.

В заседании принимали участие более 60 из 70 депутатов, сообщает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на сотрудника пресс-службы заксобрания. По его словам, было решено доработать обращение. В частности, может быть изменен список адресатов, в который в настоящий момент включены представители федеральных властей, в том числе ряда министерств, а также руководство "Электроцинка".

Крупный пожар и жалобы экологов

Завод "Электроцинк" относится к "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) и считается одним из крупнейших предприятий холдинга. В ночь на 21 октября на заводе произошел пожар площадью до 4500 кв. м., при тушении которого один пожарный погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной послужили нарушения правил промышленной безопасности.

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После начала пожара несколько местных жителей обратились за медицинской помощью с жалобами на удушье. Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг к зданию правительства Северной Осетии с требованием закрыть завод. Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев присоединился к требованиям, назвав "Элетроцинк" "убийцей здоровья". В общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" заявляют, что претензии к показателям предприятия есть давно, и результаты проверок подделываются. Петиция с требованием закрыть завод 25 октября набрала более 19 тысяч подписей.

Режим временного простоя

Гендиректор завода Игорь Ходыко отвергает эти обвинения. Он заявил, что для восстановления сгоревшего цеха потребуются не менее шести-восьми месяцев. На заводе введен режим временного простоя, гарантирующий работникам выплату не менее двух третей заработка. 

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Ссылки в интернете

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