 Парламент Македонии проголосовал за новое название страны | Новости из Германии о Европе | DW | 19.10.2018

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Европа

Парламент Македонии проголосовал за новое название страны

Несмотря на провал референдума, Македония продолжает движение по пути урегулирования конфликта с Грецией. К этому ее призывал Евросоюз.

Парламент Македонии

Парламент Македонии в пятницу, 19 октября, большинством голосов (80 из 120) поддержал изменения в конституции, которые дадут стране новое название - Северная Македония. Голосование в парламенте было признано состоявшимся только со второй попытки. Результаты первого были отменены по настоянию спикера, требовавшего поименного голосования.

Контекст

В Македонии провалился референдум о вступлении в ЕС и НАТО из-за низкой явки. Перед голосованием Россию обвинили в попытках повлиять на его исход. Эксперты оценили для DW сложившуюся ситуацию. (30.09.2018)

Низкая активность избирателей на референдуме в Македонии - плохой сигнал для развития страны. Но такому итогу поспособствовал и Запад своей нерешительностью, считает Адельхайд Файльке. (01.10.2018)

Это голосование стало реакцией на призыв Евросоюза продолжить шаги по устранению конфликта с Грецией. После провала референдума о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и о переименовании страны, признанного недействительным из-за недостаточной явки, Еврокомиссия призвала Скопье предпринять дальнейшие шаги по этим вопросам.

Подавляющее большинство граждан страны, которые пришли на избирательные участки, высказались за урегулирование конфликта с Грецией, указали в начале октября верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан.

В прошедшем в сентябре референдуме приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов граждан страны, обладающих избирательным правом. 91 процент участников голосования поддержали Преспанское соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония и вступлении в ЕС и НАТО. Вопрос на референдуме звучал так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?".

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Зачем России провал референдума в Македонии (01.10.2018)

  • Девушка с раскрашенным в цвета ЕС лицом на митинге Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Ответ убежденных европейцев

    На центральных площадях крупнейших городов Германии с начала 2017 года еженедельно проходят митинги и демонстрации недавно созданного движения Pulse of Europe ("Пульс Европы"). Оно стало реакцией сторонников Евросоюза на Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и усиление антиевропейских сил перед выборами в Нидерландах, Франции и ФРГ.

  • Демонстрация Pulse of Europe во Франкфурте-на-Майне

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Родина движения - Франкфурт-на-Майне

    Движение зародилось во Франкфурте-на-Майне, где в ноябре 2016 года состоялся первый митинг. На него пришли тогда примерно 200 человек. С января 2017 года манифестации стали проходить в финансовой столице Германии еженедельно - каждое воскресенье в 14 часов. В феврале число участников впервые перевалило за 2 тысячи. Один из их лозунгов: "Совместно сделаем Европу лучше".

  • Даниэль Рёдер, основатель движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Раньше он на демонстрации не ходил

    У истоков движения стоял 44-летний франкфуртский адвокат Даниэль Рёдер (Daniel Röder). После избрания Дональда Трампа он обратился по электронной почте к знакомым с призывом выступить в защиту объединенной демократической Европы и европейских ценностей. После этого вместе с женой Сабиной, тоже юристом, взялся за организацию митингов. Вскоре инициативные группы появились и в других городах.

  • Митинг Pulse of Europe перед Кёльнским собором

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Призыв к голландцам не уходить

    Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

  • Табличка с надписью Теперь Макрон

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    "Теперь Макрон"

    Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Молодежь хочет дружить

    "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Пожилые благодарны за прочный мир

    В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Движение становится общеевропейским

    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

По призыву движения Pulse of Europe жители десятков городов Германии c февраля 2017 года каждое воскресенье выходят на митинги и демонстрации в поддержку идеи единой Европы. (24.03.2017)  

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