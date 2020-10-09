Парламент Киргизии одобрил указ президента о режиме ЧП в Бишкеке

Парламент Киргизии на внеочередном заседании во вторник, 13 октября, единогласно одобрил указ президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧП) в Бишкеке, передает "Интерфакс". Указ был подписан 9 октября, режим ЧП вводится с 12 по 19 октября.

Согласно этому документу, в столице Киргизии будет объявлен комендантский час, введен контроль за СМИ и "особые правила пользования связью". Жээнбеков также распорядился ввести в киргизскую столицу войска и военную технику "для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".

Избран новый спикер парламента Киргизии

Кроме того парламент избрал своим новым председателем Каната Исаева, его кандидатуру поддержали 78 из 120 депутатов. Спикер Исаев будет исполнять обязанности президента, если тот покинет свой пост. 8 октября Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку после нормализации ситуации в стране. Позже он подписал указ об отставке правительства премьер-министра Кубатбека Боронова.

Протесты в Киргизии 5 октября

Предыдущий спикер парламента, Мактыбек Абдылдаев, объявил об отставке 10 октября. В тот же день на внеочередном заседании парламент утвердил оппозиционного политика Садыра Жапарова на посту премьер-министра, а также состав и структуру правительства.

Киргизия: революция за несколько дней

5 октября в Киргизии начались акции протеста против предварительных результатов парламентских выборов. Протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позднее ЦИК Киргизии признала итоги выборов недействительными. 9 октября в Центральной избирательной комиссии предложили снизить избирательный порог, чтобы в парламент могло пройти больше партий - сейчас им для этого необходимо набрать не менее 7% голосов.

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