Парламент Кипра одобрил ужесточение условий выдачи "золотых" паспортов

Парламент Кипра одобрил закон, ужесточающий условия предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции (так называемые "золотые" визы и паспорта). Об этом сообщило в субботу, 2 февраля, издание Cyprus Times .

За документ проголосовали 29 депутатов, еще 17 парламентариев были против. Властям страны необходимо выработать условия предоставления кипрского гражданства до 31 января 2020 года, когда закон предположительно вступит в силу.

Менее строгие правила Болгарии, Мальты и Кипра

23 января Еврокомиссия впервые обнародовала доклад о предоставлении гражданства и вида на жительство в странах ЕС в обмен на инвестиции. В Брюсселе опасаются, что так называемые "золотые" визы не только создают проблемы с безопасностью для Европы, но также приводят к отмыванию средств, к коррупции и способствуют уклонению от уплаты налогов.

При этом в Болгарии, Мальте и на Кипре действуют правила, "которые менее строги, чем стандартные нормы принятия гражданства", отмечают в Еврокомиссии. Эти правила не предполагают ни "физического проживания" субъекта на территории этих стран, ни каких-либо постоянных обязательств перед соответствующими государствами.

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