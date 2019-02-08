 Парламент Греции поддержал вступление Северной Македонии в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 08.02.2019

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Европа

Парламент Греции поддержал вступление Северной Македонии в НАТО

За ратификацию протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО проголосовали 153 греческих парламентария. Соглашение с Афинами о переименовании Македонии открыло Скопье путь в ЕС и Североатлантический альянс.

Заседание парламента Греции 8 февраля 2019 года

Заседание парламента Греции 8 февраля 2019 года

Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. В поддержку этого документа проголосовали в пятницу, 8 февраля, 153 депутата, еще 140 были против. "Мы движемся к гарантированному успеху", - написал македонский премьер-министр Зоран Заев в своем микроблоге Twitter.

НАТО 6 февраля оформила решение о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Когда протокол ратифицируют все страны-участницы НАТО, Северная Македония станет 30-м государством альянса.

Контекст

Парламент Греции одобрил переименование Македонии в Республику Северная Македония. В Афинах и Скопье надеются, что это компромиссное решение поставит точку в споре, длившемся 27 лет. (26.01.2019)

Если греческий парламент провалит соглашение о переименовании Республики Македония, не исключено, что обе страны охватят политические беспорядки, предупреждает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (18.01.2019)

Конфликт между Афинами и Скопье

Бывшая югославская республика - Македония - в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Но Греция блокировала ее вступление в альянс и Евросоюз. Из-за наличия в составе Греции области Македония Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседним государством Скопье может предъявить претензии на часть греческой территории.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента в Скопье. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.

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    Автор: Александра Елкина


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