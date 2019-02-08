Парламент Греции поддержал вступление Северной Македонии в НАТО

Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. В поддержку этого документа проголосовали в пятницу, 8 февраля, 153 депутата, еще 140 были против. "Мы движемся к гарантированному успеху", - написал македонский премьер-министр Зоран Заев в своем микроблоге Twitter.

НАТО 6 февраля оформила решение о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Когда протокол ратифицируют все страны-участницы НАТО, Северная Македония станет 30-м государством альянса.

Конфликт между Афинами и Скопье

Бывшая югославская республика - Македония - в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Но Греция блокировала ее вступление в альянс и Евросоюз. Из-за наличия в составе Греции области Македония Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседним государством Скопье может предъявить претензии на часть греческой территории.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента в Скопье. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.

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