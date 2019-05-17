Парламент Германии дал зеленый свет электросамокатам

Верхняя палата немецкого парламента, бундесрат, прислушался к протестам пешеходов, врачей и велосипедистов - и разрешил езду на электросамокатах по немецким улицам (но не тротуарам), а также повысил минимальный возраст для управления транспортным средством. Но это еще не все - для окончательного допуска электросамокатов требуется еще постановление правительства.

Ездить на электросамокатах в ФРГ можно только по велодорожкам

Этого решения с замиранием сердца ждала вся страна. Защитники прав пешеходов без устали лоббировали запрет электросамокатов, их продавцы, наоборот, агитировали за "модное и экологичное" транспортное средство, врачи со страниц газет предупреждали о травмоопасности. Наконец, в пятницу, 17 мая, верхняя палата парламента Германии (бундесрат), постановила: кататься на электросамокатах в Германии можно, но только по велодорожкам, а там, где их нет - по проезжей части. И только тем, кому уже исполнилось 14 лет.

Бундесрат разрешил езду на электросамокатах по немецким улицам, но не тротуарам

Еще чуть-чуть - и немецкие города присоединяться к мировым мегаполисам, жители которых уже вовсю пользуются электросамокатами. До последней минуты здесь шли споры о том, разрешать ли самокаты с электроприводом вообще, и если разрешать, то с каким ограничениями. В последние недели могло сложиться впечатление, что на электросамокаты ополчилась вся Германия.

Наконец, решение принято. И это - однозначная победа пешеходного лобби, одним из представителей которого является Союз защиты прав пешеходов (Fuss e.V). Тем самым федеральные власти в Берлине пошли навстречу требованиям немецких земель, призывавших запретить езду на самокатах по тротуарам - вопреки первоначальным планам правительства. Кроме этого, минимальный возраст для использования электросамокатов повышен с 12 до 14 лет.

Почему протестуют против электроскутеров

В отличие от велосипедов, управлять электроскутером можно будет только при наличии страхования гражданской ответственности - но ездить при этом можно без шлема. Против электроскутеров выступали не только пешеходы, но и велосипедисты. Они были не в восторге от того, что им придется делить узкие велодорожки с хипстерами на самокатах.

Генеральный директор Общегерманского велосипедного клуба Буркхард Шторк (Burkhard Stork) сказал в интервью агентству dpa, что велодорожки в стране нередко находятся в плохом состоянии - и для самокатов с их маленькими колесами езда по выбоинам может быть не только "неудобной, но и по-настоящему опасной".

Защитники окружающей среды тоже были не в восторге. Они критиковали системы проката электросамокатов - опыт мировых мегаполисов показывает, что уже через несколько месяцев электросамокаты приходят в негодность и подлежат замене.

Кроме этого, не решен вопрос использования тротуаров для парковки сдаваемых напрокат скутеров - местные власти хотят избежать проблем наподобие ситуации с велопрокатом, когда все больше немцев жалуются на беспорядочно стоящие (а иногда и лежащие) на тротуарах велосипеды. В качестве возможного решения проблемы обсуждается вариант с созданием коллективных парковок для самокатов разных компаний-провайдеров.

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