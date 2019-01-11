 Парламент в Скопье одобрил переименование Македонии | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2019

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Европа

Парламент в Скопье одобрил переименование Македонии

Македонские депутаты поддержали соглашение с Грецией о переименовании своей страны в Республику Северная Македония. Это решение открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО.

Македонские депутаты голосуют за переименование своей страны

Македонские депутаты голосуют за переименование своей страны

Македонский парламент в Скопье в пятницу, 11 января, одобрил решение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов в две трети (81 из 120). Теперь переименование Республики Македонии должен одобрить парламент Греции.

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В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Через несколько месяцев в Македонии прошел референдум по вопросу "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?".

Плебисцит был признан несостоявшимся, так как в нем приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Тем не менее, 91 процент участников голосования поддержали соглашение.

Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Афины блокируют вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

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    Автор: Александра Елкина


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