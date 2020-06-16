 Парламент Венгрии отменил расширение полномочий правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 16.06.2020

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Европа

Парламент Венгрии отменил расширение полномочий правительства

Действие закона, позволяющего правительству Венгрии применять "исключительные меры" для борьбы с коронавирусом, должно быть окончательно прекращено в ближайшие дни.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в парламенте (фото из архива)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в парламенте (фото из архива)

Парламент Венгрии во вторник, 16 июня, решил отменить действие расширенных полномочий, которыми было наделено правительство премьер-министра Виктора Орбана на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. За отмену проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.

Расширенные полномочия перестанут действовать тогда, когда правительство Венгрии отменит режим ЧС, введенный в середине марта. РанееВиктор Орбан заявлял, режим будет снят до 20 июня.

Критика в адрес венгерского закона о расширении полномочий

Законопроект о расширенных полномочиях правительства парламент Венгрии одобрил 30 марта. В частности, документ разрешает применять " исключительные меры" в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации.

Совет Европы, Европарламент и управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правозащитники раскритиковали законопроект, а венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.

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