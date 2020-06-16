Парламент Венгрии отменил расширение полномочий правительства

Парламент Венгрии во вторник, 16 июня, решил отменить действие расширенных полномочий, которыми было наделено правительство премьер-министра Виктора Орбана на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. За отмену проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.

Расширенные полномочия перестанут действовать тогда, когда правительство Венгрии отменит режим ЧС, введенный в середине марта. РанееВиктор Орбан заявлял, режим будет снят до 20 июня.

Критика в адрес венгерского закона о расширении полномочий

Законопроект о расширенных полномочиях правительства парламент Венгрии одобрил 30 марта. В частности, документ разрешает применять " исключительные меры" в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации.

Совет Европы, Европарламент и управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правозащитники раскритиковали законопроект, а венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.

Смотрите также:

Соблюдайте дистанцию креативно! Любовь на расстоянии Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Мишки за столом Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

Соблюдайте дистанцию креативно! В обществе королевы В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

Соблюдайте дистанцию креативно! Максимальная шляпка Максимы Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

Соблюдайте дистанцию креативно! Прореженный зрительный зал Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

Соблюдайте дистанцию креативно! В своем круге Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Собака с елизаветинским воротником И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

Соблюдайте дистанцию креативно! Пышные юбки Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

Соблюдайте дистанцию креативно! Клюв держит на расстоянии Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса. Автор: Инга Ваннер

