 Парламент Великобритании отклонил соглашение по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Парламент Великобритании отклонил соглашение по "Брекзиту"

Теперь у британского правительства есть три дня, чтобы представить альтернативный план "Брекзита". Оппозиция требует голосования по вотуму недоверия премьер-министру Мэй.

Премьер-министр Тереза Мэй в Палате общин, 15 января 2019 года

Премьер-министр Тереза Мэй в Палате общин, 15 января 2019 года

Нижняя палата британского парламента (Палата общин) во вторник, 15 января, отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В ходе решающего голосования 432 депутата высказались против документа, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов.

Теперь у Лондона есть три дня, чтобы представить альтернативный план "Брекзита". В соответствии с законодательством ЕС, правительству отводится на это 21 день, однако совсем недавно Палата общин одобрила решение, позволяющее значительно сократить этот срок. Мэй намерена представить план дальнейших действий в следующий понедельник, 21 января. 

Голосование по вотуму доверия Мэй 16 января 

Выступая после голосования, премьер-министр Тереза Мэй отметила, что ее задачей по-прежнему остается исполнить волю граждан Великобритании, проголосовавших на референдуме в 2016 году за выход из Евросоюза. Мэй также намерена добиваться, чтобы "Брекзит" прошел упорядоченно.

Контекст

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW. (06.09.2018)

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал провести голосование по вотуму доверия премьеру Мэй. По его словам, правительство потерпело крупнейшее поражение в парламенте с 20-х годов прошлого века. 

Голосование по вотуму доверия будет проведено 16 января. Североирландская Демократическая юнионистская партия объявила о поддержке премьера. 

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брезиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран ЕС одобрили соглашение.

Однако у него много противников в Великобритании. В частности, сторонники "жесткого "Брекзита" выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась открытой (без таможенного контроля) в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле.

Смотрите также:

  • Британский флаг на фоне Биг-Бена

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Споры о "Брекзите" привели к расколу правительства

    Правительство Великобритании планировало выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, о чем ранее заявлял Дэвид Дэвис, возглавлявший министерство по делам Brexit. Но какой вариант "Брекзит" - жесткий или мягкий - в итоге будет иметь место, неизвестно. Разногласия по этому поводу привели к расколу в правительстве Терезы Мэй.

  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:46
Now live
01:46 мин

Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"  

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Почему ушел в отставку Борис Джонсон?  

Также по теме

England: Symbolbild Brexit

Парламент Великобритании приступил к голосованию по "Брекзиту" 15.01.2019

Параметры правительственного соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС были согласованы с Брюсселем в ноябре 2018 года.

England: Symbolbild Brexit

Развязка "Брекзита": голосование в парламенте и его возможные последствия 15.01.2019

В процессе выхода Великобритании из ЕС 15 января наступает заключительный этап. Парламент принимает решение по договору, который Мэй согласовала с Брюсселем. DW о том, что стоит на кону.

Großbritanien | Theresa May | Parlament | Brexit

Британский парламент приготовился к провалу голосования по "Брекзиту" 09.01.2019

В случае провала голосования о соглашении с Брюсселем правительство Великобритании должно в три дня предоставить новый план "Брекзита". Инициативу поддержали 308 членов Палаты общин.

Реклама

Самые читаемые

Заказчиком поджога центра венгров в Украине назван помощник депутата от АдГ  

Развязка "Брекзита": голосование в парламенте и его возможные последствия  

Юлия Тимошенко высказалась за изменение конституции Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно