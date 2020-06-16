Парламент Армении лишил неприкосновенности лидера оппозиционной партии

В Армении парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении руководителя крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и начале против него уголовного преследования по обвинению в даче взяток на парламентских выборах 2017 года. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" во вторник, 16 июня.

По данным агентства, в тайном голосовании об удовлетворении ходатайства генпрокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности приняла участие лишь правящая фракция "Мой шаг", представленная в армянском парламенте 88 депутатами. В итоге за удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры было отдано 87 голосов.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" от голосования отказались. При этом глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал голосование "политическим фарсом" и "нечестной игрой", которая ведется против "Процветающей Армении".

Акции в поддержку Гагика Царукяна в Ереване

Заседание парламента проходило на фоне массовых акций в поддержку Царукяна, которые организовали в Ереване его сторонники, несмотря на действующий из-за коронавируса режим чрезвычайного положения. В ходе этих акций в армянской столице были задержаны как минимум 154 человека, сообщает "Интерфакс".

По данным Генпрокуратуры Армении, Гагик Царукян причастен к даче взяток избирателям в 2017 году в обмен на обещание проголосовать за возглавляемую им партию. Ранее в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении также сообщили, что против Царукяна возбуждено дело о незаконном игорном бизнесе. По версии следствия, ущерб государству от него оценивается в более чем 60 млн долларов (52 млн евро).

16 июня состоялся допрос политика в СНБ. Сам Царукян считает возбуждение против него уголовного дела политическим преследованием. 5 июня политик заявил о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его кабинета.

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