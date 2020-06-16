Парламент Армении лишил неприкосновенности лидера оппозиционной партии

В Армении парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении руководителя крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и начале против него уголовного преследования по обвинению в даче взяток на парламентских выборах 2017 года. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" во вторник, 16 июня.
По данным агентства, в тайном голосовании об удовлетворении ходатайства генпрокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности приняла участие лишь правящая фракция "Мой шаг", представленная в армянском парламенте 88 депутатами. В итоге за удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры было отдано 87 голосов.
Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" от голосования отказались. При этом глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал голосование "политическим фарсом" и "нечестной игрой", которая ведется против "Процветающей Армении".
Акции в поддержку Гагика Царукяна в Ереване
Заседание парламента проходило на фоне массовых акций в поддержку Царукяна, которые организовали в Ереване его сторонники, несмотря на действующий из-за коронавируса режим чрезвычайного положения. В ходе этих акций в армянской столице были задержаны как минимум 154 человека, сообщает "Интерфакс".
По данным Генпрокуратуры Армении, Гагик Царукян причастен к даче взяток избирателям в 2017 году в обмен на обещание проголосовать за возглавляемую им партию. Ранее в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении также сообщили, что против Царукяна возбуждено дело о незаконном игорном бизнесе. По версии следствия, ущерб государству от него оценивается в более чем 60 млн долларов (52 млн евро).
16 июня состоялся допрос политика в СНБ. Сам Царукян считает возбуждение против него уголовного дела политическим преследованием. 5 июня политик заявил о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его кабинета.
Смотрите также:
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Митинги собирают тысячи людей
Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Демонстранты настроены мирно
Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
В качестве подкрепления
Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Внутреннее дело
Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Полиция обещает не прибегать к силе
Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Разговор по душам
Слышат ли они друг друга?
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Советы недовольных
"Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Президенту, лично
Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Мелодии и ритмы
Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Заводила
У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
И в зной, и в ливень
Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным.
Автор: Ашот Газазян, Ереван