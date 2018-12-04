Парламентские дебаты о "Брекзите" начались с поражения Мэй  

В британском парламенте во вторник, 4 декабря, начались дебаты о соглашении с Евросоюзом по поводу "Брекзита". Правительство Терезы Мэй потерпело поражение в первом же голосовании в Палате общин. Депутаты 311 голосами проголосовали за расследование вопроса о неуважении кабинета министров к законодательному органу.

Неуважение заключалось в том, что парламенту не был представлен полный текст заключения генерального прокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса о соглашении по "Брекзиту" с Брюсселем - депутаты услышали только его отрывки. Сам прокурор заверил, что публикация полной версии заключения лежит "не в интересах общества" и раскроет государственные тайны. После голосования правительство приняло решение о полной публикации документа.

Голосование по "Брекзиту" пройдет 11 декабря

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты, а 11 декабря в Палате общин состоится голосование по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения. Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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