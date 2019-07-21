Парламентские выборы в Украине: самое главное

Украина избирает Верховную раду десятого созыва. По данным экзитпола, лидирует партия Зеленского "Слуга народа". DW следит за ходом подсчета голосов в режиме реального времени.
В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят досрочные выборы в Верховную раду. 225 народных депутатов избирают по партийным спискам, еще 199 - по одномандатным округам. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск. DW следит за ходом подсчета голосов в режиме реального времени(время московское).
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Владимир Зеленский выступил в штабе партии "Слуга народа" после объявления первых результатов национального экзитпола. Он пообещал, что основными приоритетами работы в ближайшее время будут "прекращение войны и борьба с коррупцией".
Партия Зеленского лидирует по данным экзитпола
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В Украине закрылись избирательные участки. Согласно первым данным национального экзитпола, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует. Она набирает 43,9 проц голосов избирателей. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и бывшим членом "Оппозиционного блока" Вадимом Рабиновичем. У нее - 11,5 проц голосов. Пятипроцентный барьер преодолели также партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,9 проц), бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,6 проц), и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" (6,3).
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков завил на встрече с иностранными наблюдателями, что российские средства массовой информации и "оккупационные СМИ" распространяют свою пропаганду "на подконтрольной Украине территории" в пользу "Оппозиционной платформы - За жизнь". По словам министра, это происходит "на приграничной территории, вдоль линии разграничения и на линии фронта", сообщает "Интерфакс-Украина". Аваков подчеркнул, что пропаганда не прекращалась и в День тишины, 20 июля.
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Новый посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) заявила DW, что Киев существенно продвинулся вперед в вопросе проведения демократических выборов. "Это уже десятые выборы, которые я здесь наблюдаю", - подчеркнула дипломат, которая до 2015 года работала в Украине заместителем посла. "Наблюдала сегодня за ходом выборов в Черниговской области. Там все очень спокойно, мирно", добавила она.
Нарушения фиксируют, но на голосование они не влияют
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В партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" зафиксировали более 100 нарушений на участках. Речь идет, в частности, о подкупе избирателей, незаконной агитации и выносе бюллетеней. Нестор Шуфрич, депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь", высказал мнение, что "нарушения в Донецкой области имеют массовый характер". Нацполиция сообщила о минировании ряда избирательных участков в Харькове и Одесской области. Между тем зампредседателя ЦИК Олег Конопольский признал, что мелкие инциденты фиксируются, однако не влияют на ход голосования.
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Владимир Зеленский проголосовал на избирательном участке в Оболонском районе Киева. На участок он прибыл вместе с супругой Еленой. Политик добавил, что уже проводит консультации с возможным главой правительства. "Хочу, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-то фракции", - подчеркнул он. Позднее президент призвал в Twitter избирателей прийти на выборы: "Успейте проголосовать до 20.00! Сделаем это вместе!"
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Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что низкая явка не повлияет на легитимность нового парламента. "Надеемся, что к концу дня избиратели дотянут до 50 процентов", - пояснил он DW. Если же нет, это не отразится на признании законности выборов, добавил он.
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Как передает корреспондент DW, в предвыборном штабе партии "Европейская солидарность" (ЕС) экс-президента Петра Порошенко обеспокоены низкой явкой избирателей. Народный депутат Украины, член команды ЕС Виктория Сюмар призвала население, особенно на западе страны, мобилизоваться и прийти на избирательные участки.
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Центральная избирательная комиссия Украины приводит данные об активности избирателей. Явка составляет 36,6 процента избирателей. Это информация по 196 округам. Неправительственная сеть общественных активистов ОПОРА отмечает, что на 12.00 явка на юго-востоке страны была выше, чем в 2014 году. На западе и в центральных областях - ниже. Комментаторы объясняют это тем, что население на западе утром идет в церковь и только потом - на избирательные участки.
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