Парламентские выборы в Беларуси: скучно и без интриги

Выборы в парламент Беларуси пройдут в это воскресенье, 17 ноября. Парламентская кампания сразу началась в "белорусском стиле" - многим независимым и прежде всего известным кандидатам было отказано в регистрации для участия в выборах. Среди них - два оппозиционных депутата текущего созыва Анна Канопацкая и Алена Анисим, бывшая политзаключенная Ирина Халип и другие.

Еще часть оппозиционных кандидатов лишилась регистрации за разные, иногда надуманные, нарушения во время агитационной кампании. Так, одним из наиболее громких дел стало снятие кандидата от кампании "Европейская Беларусь" Полины Шаренды-Панасюк после телевыступления, в котором она назвала Александра Лукашенко диктатором и потребовала его отставки.

Кандидатов много - толку мало

"В самом снятии кандидатов с выборов нет ничего необычного - это стандартная для Беларуси практика", - говорит минский политолог Андрей Егоров. Эксперт уверен, что высокий уровень репрессий в отношении оппозиционных кандидатов связан с более заметным уровнем активности оппозиции на этих выборах. "Если раньше оппозиция со скепсисом смотрела на свои шансы попасть в парламент, то после кейса Анисим и Канопацкой все захотели занять их места", - считает Егоров.

Анна Канопацкая

Наряду с оппозицией, активность в нынешней избирательной кампании проявили и провластные кандидаты и партии - во многих округах они даже вынуждены конкурировать между собой. Но большой интерес оппозиции и кандидатов от власти к этим выборам не делает их яркими и интригующими. Андрей Егоров в целом называет парламентскую кампанию "скучной". Виной тому - проблемы с креативностью и ресурсами у оппозиционных партий. "Оппозиция могла бы объединиться и выдвинуть 110 кандидатов по всем округам, но пока все еще не способна совершить значимое политическое действие", - считает политолог.

Белорусов ожидает "стерильный" парламент?

Рассуждая о вероятных результатах выборов, Андрей Егоров говорит, что белорусов ждет "стерильный" парламент без альтернативных депутатов. Но эксперт оговаривается, что в белорусских условиях это всегда "прогноз пальцем в небо".

Егоров поясняет, что власти Беларуси уже напряженно смотрят на следующую электоральную кампанию (в 2020 году в Беларуси ожидаются президентские выборы. - Ред.). "Несмотря на скучность этих выборов, они мобилизуют политический актив. Предстоящая кампания начнется сразу по завершению (нынешних. - Ред.) выборов, и уровень мобилизации будет расти - а это опасная для авторитарного режима ситуация", - говорит политолог. По мнению Егорова, властям не хочется давать политической оппозиции дополнительную легитимацию в виде депутатства: "проще все зачистить, сделать стерильный парламент и играться с ним как с "Барби".

Евгений Прейгерман

Руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман, наоборот, считает, что белорусские власти заинтересованы в том, чтобы оппозиционные кандидаты в парламенте оставались, а их число увеличивалось. "Появление в парламенте оппозиционных депутатов дает зацепку и аргумент западным дипломатам, которые хотели бы развивать содержательный диалог с Беларусью. Поэтому сохранение альтернативных кандидатов выгодно власти", - говорит политолог.

Претензии к честности белорусских выборов остаются

ЦИК Беларуси аккредитовал на нынешних выборах более 1000 международных наблюдателей - от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Совета Европы и ОБСЕ. Национальных наблюдателей - почти 28 тысяч, однако большинство из них представляют провластные партии и общественные организации. Национальная независимая кампания наблюдения "Право выбора", в которую входят восемь общественных и политических организаций, тотальное наблюдение проводит только в 9 округах из 110, а в состав избирательных комиссий вошли не более 2,5 процента независимых представителей (в то время как представителей провластных партий в комиссиях насчитывается от 93 до 100%).

Наблюдатели ОБСЕ до окончания выборов от комментариев воздерживаются, а национальные независимые кампании наблюдения уже фиксируют нарушения во время досрочного голосования (досрочное голосование в Беларуси началось во вторник, 12 ноября. - Ред.). Традиционно наблюдатели говорят о принуждении избирателей к досрочному голосованию (в основном студентов и работников бюджетных организаций), проблемах с надлежащим хранением ящика для голосования и несоответствии количества проголосовавших в протоколе комиссий данным наблюдателей.

Роль нового парламента Беларуси может быть судьбоносной

Руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман говорит, что, несмотря на то, что в этих выборах нет ничего нового и удивительного, во время парламентской кампании начали всплывать довольно "интригующие вещи" - в частности вопросы изменения Конституции Беларуси. Так, депутат Игорь Марзалюк, который вновь баллотируется в парламент, во время встречи с избирателями рассказал о 17 различных вариантах Конституционного акта, который предусматривает перераспределение полномочий между различными ветвями власти. По словам Марзалюка, запланировано наделить большей властью парламент, который будет контролировать правительство.

"Можно долгое время держать парламент как не значимую единицу, но во время изменений даже в авторитарных политических системах парламент становится центральным местом обсуждений - а значит, столкнется с новыми вызовами и ответственностью", - говорит Евгений Прейгерман. Новый созыв, по мнению политолога, может сыграть судьбоносную роль в процессе обсуждения изменений Конституции Беларуси. "Поэтому очень важно, какие люди попадут в парламент", - считает Прейгерман.

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