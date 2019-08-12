 Парк Горького запланировал новый фестиваль на день протеста | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

Парк Горького запланировал новый фестиваль на день протеста

Власти 17 августа анонсировали эко-акцию в Подмосковье и очередной "фестиваль" в Парке Горького. В этот день в Москве хотят провести шествие за честные выборы.

Фестиваль Шашлык Live в Парке Горького

Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького анонсировал новый фестиваль 17 августа - в день, на который в мэрию Москвы подана заявка на согласование шествия за честные выборы по бульварам города.

Как пояснили в пресс-службе парка, на этот раз музыкальное шоу приурочено к 91-й годовщине комплекса.

Организаторы мероприятия предлагают всем желающим "отдохнуть от городской суеты". Название групп, которые будут участвовать в концерте, в пресс-службе не уточняют.

"Шашлык - чистый пикник!"

Контекст

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW. (11.08.2019)

Десятки тысяч человек вышли на московские улицы, власти реагируют жестко. Ведь речь уже давно идет не только о городских выборах, и это их тревожит и пугает. Не без оснований, считает Миодраг Шорич. (11.08.2019)

Кроме того, власти 17 августа собираются провести в парках и зонах отдыха Подмосковья эко-акцию "Мангал-марафон". Она пройдет под девизом: "Шашлык - чистый пикник!" В программе - совместный розжиг муниципалитетами "Мангалов чистых желаний", челлендж "Забутыль по-чистому! " и "Забань по-чистому! ", а также конкурс частушек и художественных работ в стиле "Шампуропись".

Отказы исполнителей

В субботу, 10 августа, когда протест против массовых задержаний демонстрантов 27 июля и 3 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек, Парк Горького устроил на своей территории музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. От участия в нем отказались группа OQJAV, артистка юмористического жанра Екатерина Варнава, а также еще ряд исполнителей.

Ранее лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев "по этическим причинам" принял решение, что не будет вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького 3-4 августа. Музыкант пояснил, что считает для себя неприемлемым участвовать в развлекательных мероприятиях в тот момент, когда в его городе происходят задержания, а возможно, и избиения.

По словам ряда исполнителей, оба фестиваля были организованы буквально в последний момент. Некоторые музыканты узнали о своем участии лишь из сообщения мэрии.

В тот же день - акция коммунистов

Между тем на проспекте Сахарова 17 августа состоится также согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы". Лидер коммунистов Геннадий Зюганов ранее заявил, что его партия не планирует объединять мероприятие с незарегистрированными кандидатами.

Кроме того, в этот же день в Москве должен пройти "Марш сестер" в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийце своего отца. "Частично по аудиториям у нас будет пересечение. Думаю, мы найдем какое-то решение", - отметил глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

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    Автор: Евгений Жуков


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