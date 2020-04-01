 Парикмахерские закрыты? Постриги себя сам! (фото) | Кадр дня | DW | 03.04.2020

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Кадр за кадром

Парикмахерские закрыты? Постриги себя сам! (фото)

Парикмахеры не могут работать удаленно, а вы не готовы смириться с вынужденной лохматостью? В интернете доступны разные инструкции, как сделать стрижку самостоятельно.

Модная стрижка - собственными руками?

Кобленц • Во время пандемии коронавируса волосы на головах населения Германии продолжают расти своими привычными темпами, невзирая на то, что парикмахерские сейчас закрыты. Можно, конечно, временно свыкнуться с вынужденной лохматостью, но есть варианты. Эта фотография сделана в Кобленце, где один молодой житель города решил сделать стрижку самостоятельно, воспользовавшись одной из многочисленных видеоинструкций в интернете.

Как отмечает агентство dpa, количество просмотров таких видео немецкими пользователями сети сейчас значительно увеличилось. За результаты, кончено, каждый отвечает сам. Отметим лишь, что обучение профессии парикмахера в Германии обычно длится три года.  

Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в Германии насчитывается в общей сложности около 80 тысяч парикмахерских, в которых занято более 140 тысяч человек. Исследование маркетингового института GfK показало, что мужчины в Германии в среднем посещают парикмахерские чаще женщин - по 6,9 и 5,5 раз в год соответственно.

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  • Берлин

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  • Котбус

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    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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