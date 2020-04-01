Парикмахерские закрыты? Постриги себя сам! (фото)

Кобленц • Во время пандемии коронавируса волосы на головах населения Германии продолжают расти своими привычными темпами, невзирая на то, что парикмахерские сейчас закрыты. Можно, конечно, временно свыкнуться с вынужденной лохматостью, но есть варианты. Эта фотография сделана в Кобленце, где один молодой житель города решил сделать стрижку самостоятельно, воспользовавшись одной из многочисленных видеоинструкций в интернете.

Как отмечает агентство dpa, количество просмотров таких видео немецкими пользователями сети сейчас значительно увеличилось. За результаты, кончено, каждый отвечает сам. Отметим лишь, что обучение профессии парикмахера в Германии обычно длится три года.

Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в Германии насчитывается в общей сложности около 80 тысяч парикмахерских, в которых занято более 140 тысяч человек. Исследование маркетингового института GfK показало, что мужчины в Германии в среднем посещают парикмахерские чаще женщин - по 6,9 и 5,5 раз в год соответственно.

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