Парикмахерские закрыты? Постриги себя сам! (фото)

Парикмахеры не могут работать удаленно, а вы не готовы смириться с вынужденной лохматостью? В интернете доступны разные инструкции, как сделать стрижку самостоятельно.
Кобленц • Во время пандемии коронавируса волосы на головах населения Германии продолжают расти своими привычными темпами, невзирая на то, что парикмахерские сейчас закрыты. Можно, конечно, временно свыкнуться с вынужденной лохматостью, но есть варианты. Эта фотография сделана в Кобленце, где один молодой житель города решил сделать стрижку самостоятельно, воспользовавшись одной из многочисленных видеоинструкций в интернете.
Как отмечает агентство dpa, количество просмотров таких видео немецкими пользователями сети сейчас значительно увеличилось. За результаты, кончено, каждый отвечает сам. Отметим лишь, что обучение профессии парикмахера в Германии обычно длится три года.
Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в Германии насчитывается в общей сложности около 80 тысяч парикмахерских, в которых занято более 140 тысяч человек. Исследование маркетингового института GfK показало, что мужчины в Германии в среднем посещают парикмахерские чаще женщин - по 6,9 и 5,5 раз в год соответственно.
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